Il Comune "abbandona" lo studente disabile: è polemica

BIELLA - Si è risolto con successo il problema provocato dalla mancata prosecuzione, da parte del Comune di Biella, del finanziamento della borsa di studio al Collegio Puteano di Pisa per lo studente biellese Mattia Costenaro, brillantemente approdato al secondo anno di corso della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa.

L'impegno

Grazie a una cordata messa insieme dal Rotary Club di Valle Mosso, sono stati infatti raccolti i fondi necessari per garantire la prosecuzione degli studi del giovane studente biellese, che si è distinto in modo particolare. La borsa di studio ha un costo di 7 mila euro per ciascuno degli anni accademici, dal 2016-2017 al 2021-2022, per un totale di 42 mila euro.

Futuro

Per alimentare il fondo a favore di Mattia, Ideabiella, che si occupa del salone tessile all’interno di Milano Unica, ha erogato un contributo di 6 mila euro, corrispondente alla quasi totale copertura di un anno accademico; il Rotary Club di Valle Mosso e l’Unione Industriale Biellese hanno garantito il versamento di 2 mila euro all’anno a testa fino alla conclusione del corso; altri mille euro all’anno sono stati assicurati dall’Inner Wheel di Valle Mosso, mentre il Rotary Club di Biella ha stanziato mille euro all’anno per il triennio dal 2016-2017 al 2018-2019. All’appello mancherebbero ancora 3 mila euro ma, lo stesso Rotary di Biella si è impegnato a sensibilizzare i suoi futuri presidenti al fine di garantire il suo contributo anche per il residuo ancora da raccogliere.

Chi è Mattia?

Mattia Costenaro è uno studente affetto da sordità congenita. Ha frequentato la Scuola dei segni Lis di Cossato e poi, sempre a Cossato, il Liceo Scientifico, diplomandosi a pieni voti mettendosi in luce per la sua intelligenza, le sue capacità e la sua applicazione allo studio, al punto di essere segnalato da Franco Mosca, medico di origine biellese, professore emerito all’Università di Pisa e delegato del rettore dell’Ateneo toscano per il Collegio Puteano, per una borsa di studio. I genitori di Mattia individuarono nell’Università di Pisa l’ateneo meglio organizzato in Italia per l’assistenza agli studenti portatori di handicap. In un primo tempo la copertura dei costi di questa borsa di studio era stata assicurata, come era avvenuto negli anni precedenti da parte dei suoi predecessori, dall’allora sindaco di Biella Dino Gentile ma, dopo le elezioni amministrative, il suo successore Marco Cavicchioli aveva comunicato al professor Mosca di non potere procedere con il finanziamento per il fatto che Mattia Costenaro non era nato né residente a Biella, ma a Trivero. Per non vanificare i brillanti risultati del giovane all’Università di Pisa, il Professor Mosca si è rivolto agli amici del Rotary Club di Valle Mosso, che sono riusciti a mettere insieme i vari soggetti per rimediare.

E Biella?

Il presidente della Fondazione Collegio Puteano avrebbe proposto formalmente nel novembre 2016 al sindaco Cavicchioli di finanziare almeno uno dei 3 studenti, nati e residenti a Biella, che sono borsisti in corso, con ottimi risultati, presso il Collegio Puteano. Il presidente recentemente ha sollecitato il sindaco ad esprimersi sulla disponibilità di finanziamenti da parte del Comune di Biella poiché entro marzo la Fondazione Puteano dovrà emettere il bando di concorso per l’anno accademico 2017 – 2018. «La Fondazione Puteano - commenta il Presidente Professor Franco Mosca Delegato del Rettore dell’Università di Pisa - è grata a quanti si sono impegnati fattivamente , con grande sensibilità e tempestività, nel garantire ad un giovane di valore (ed alla sua famiglia!) di guardare al suo futuro con serenità e sicurezza».