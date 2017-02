Vercelli, i giovani puntano sui licei

VERCELLI - Le iscrizioni per le scuole superiori al nuovo anno scolastico 2017/2018 si sono concluse il 6 febbraio, e hanno mostrato i licei come le scuole più gettonate nel Vercellese, come nel resto d’Italia. In particolare hanno spiccato gli indirizzi umanistici dell’istituto Lagrangia, che vanta 195 nuove iscrizioni, di cui 71 al Linguistico. Un risultato soddisfacente, ha commentato la dirigente Adriana Barone, affermando inoltre che un elemento importante ad aver influito è stato l’open day in notturna.

In calo

È invece risultato in calo il Classico, probabilmente anche a causa del calo demografico dell’ultimo decennio. Secondo per numero di iscritti troviamo il liceo scientifico Avogrado, con 168 iscritti, tra cui l’indirizzo prediletto è quello delle Scienze Applicate. Seguono poi l’Itis Faccio e l’istituto commerciale Cavour.