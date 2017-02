MONGRANDO - Grazie alle telecamere installate dall'amministrazione comunale presso l'Eco centro del paese, sono stati individuati i responsabili che nella giornata di domenica 12 febbraio hanno deciso di abbandonare rifiuti davanti all'ingresso del centro.

Tolleranza zero

Come già detto nei mesi scorsi, il sindaco del paese Toni Filoni promette tolleranza zero per chi abbandona rifiuti. I casi di abbandoni, nel Biellese, sono sempre più frequenti.