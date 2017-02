«Priorità ai servizi sociali della città»

BIELLA - Non si è fatta attendere la risposta del sindaco Marco Cavicchioli, dopo le accuse pesanti mosse da un collegio di Pisa, su uno studente biellese (la polemica). Ecco le parole del sindaco, diffuse da un comunicato stampa dell'amministrazione

Soldi stanziati

«Negli ultimi quindici anni, questo Comune ha versato contributi al Collegio Puteano di Pisa solo in tre occasioni: 6.197,48 euro nel 2002, 5.500 euro nel 2003 e 7.000 euro nel 2014 ed in ogni occasione fu un contributo "una tantum", senza impegni alla reiterazione annua del contributo medesimo - ha detto Cavicchioli -. Né avrebbe potuto essere altrimenti trattandosi di Fondazione che opera al di fuori del nostro territorio e non vincolata a favorire gli studenti residenti a Biella».

Biella, al primo posto

«Pur comprendendo le nobili finalità del Collegio Puteano di Pisa il nostro impegno è mantenere i servizi di assistenza nella città di Biella allo stesso livello dell'anno precedente anche quando le risorse sono diminuite. Questo vuol dire anche stabilire una graduatoria d'urgenza degli interventi: i nostri asili nido, le nostre materne, gli stabili che ospitano le nostre scuole elementari, i nostri servizi di scuolabus, pre e doposcuola in accordo con le associazioni, il sostegno agli studenti di Biella in difficoltà con l'aiuto di volontari, ma anche la nostra Città Studi, senza contare il sostegno a chi vive davvero ai margini nella città di Biella» è il pensiero del primo cittadino.