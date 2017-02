«Ora sto bene... Grazie a tutti per l'aiuto»

BIELLA - Sta bene Marco Baldìn, il maestro di sci che domenica, mentre si trovava a Bielmonte, ha avuto un infarto sulle piste. Adesso dal suo letto di ospedale, nel reparto di unità intensiva coronorica dell’ospedale di Biella ci tiene a voler esprimere a gran voce il suo grazie. Un grazie immenso che va a tutti coloro che sono intervenuti in quei momenti drammatici.

I fatti

Baldìn, 65 anni, si è sentito male in una domenica come tante, una di quelle che spesso trascorreva insieme ai suo bambini, i piccoli tra i 5 e 13 anni a cui ama insegnare a sciare. Perché essere un maestro di sci per lui è una passione. Lui, da sempre orgoglioso di far parte della scuola sci di Bielmonte Oasi Zegna, di quei momenti drammatici ricorda poco o nulla. Per fortuna – come ha sottolineato - lì vicino ci sono stati veri angeli, nello spirito e nelle capacità, perché forti e professionali.

Il suo grazie

«Mi hanno detto – racconta ancora un po’ provato - che quando mi sono accasciato un mio collega ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco, mi dicono che lo ha fatto per venti minuti perché il mio cuore si era arrestato. Poi sono subito intervenuti i ragazzi del soccorso alpino e tra loro c’era anche un medico rianimatore; sono stato defibrillato per ben due volte. Nel frattempo c’è stato l’arrivo tempestivo dell’elisoccorso del 118; da Bielmonte sono stato portato in ospedale e qui subito sottoposto alla procedura di angioplastica. Tutta la catena dei soccorsi, dal territorio all’ospedale, ha funzionato perfettamente. Penso che grazie, anche se è una parola semplice, sia anche quella più efficace per esprimere ciò che provo in questo momento. Spero di poter tornare presto alla mia vita e ai miei bambini. Se potrò farlo sarà solo grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato».