Museo Leone: tempo di carnevale!

VERCELLI - Anche quest’anno il Museo Leone prepara uno speciale pomeriggio per festeggiare il Carnevale di Vercelli con tutti i suoi piccoli amici, che potranno partecipare anche mascherati.

Momento di festa

L’occasione sarà, sabato 25 febbraio a partire dalle ore 15.00, l’ormai tradizionale visita di Bicciolano e Bela Majin, accompagnati dallo straordinario corteo delle maschere dei rioni cittadini e dai rappresentanti dei carnevali dei comuni della provincia che aderiscono al Comitato Manifestazioni Vercellesi. Cogliendo l’occasione di una visita tanto gradita, la sezione educativa ha pensato di festeggiare il carnevale assieme a tutti i bambini con un’attività dal titolo E' tempo di Carnevale! Reperti in maschera al Museo Leone! Siete proprio sicuri di conoscere bene gli oggetti conservati nelle vetrine del Museo? Riuscireste a riconoscerli anche se travestiti per carnevale? Smascheriamoli insieme attraverso un gioco di abilità a squadre. E come tutte le feste che si rispettino…merenda finale per tutti!

Informazioni

E' tempo di Carnevale! è un’attività rivolta ai bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni e si svolgerà sabato 25 febbraio dalle ore 15 alle ore 17. La prenotazione è obbligatoria telefonando ai numeri 0161253204 o 348.3272584. Per informazioni: didattica@museoleone.it – www.museoleone.it