Incidente stradale: due anziani in ospedale

VALLE MOSSO - Incidente stradale, ieri pomeriggio. Nello scontro sono rimasti leggermente feriti due pensionati, rispettivamente alla guida di una Opel Corsa e di una Fiat Panda. Lo scontro è avvenuto all'ingresso del paese. Importanti i danni per entrambe le autovetture. Ad effettuare tutti i rilievi del caso, gli agenti della polizia municipale. A loro quindi il compito di rilevare le diverse responsabilità nel sinistro. Entrambi gli anziani sono stati portati in ospedale a Ponderano, per le visite di accertamento e le cure del caso, con un ambulanza del servizio del "118".

(© Diario di Biella (M))

