Memoria, come potenziarla

TRIVERO - Un nuovo appuntamento dedicato alla memoria. Visto l'interesse suscitato dall'incontro con la dottoressa Gabriella Maffei, l'associazione Delfino di Trivero organizza per giovedì 23 febbraio un pomeriggio sul tema "Come mantenere e potenziare la memoria nella nostra vita quotidiana": questa volta la relatrice è la dottoressa Veronica Gilardi, educatrice professionale e pedagogista clinico, che cercherà di dare una serie di consigli utili per gestire al meglio le situazioni di tutti i giorni in cui la memoria ha un ruolo decisivo.

Salute e benessere

Dopo aver "scoperto" la materia con la dottoressa Maffei durante l'incontro del 26 gennaio, si cerca ora di andare più sul pratico, in modo da fornire sul delicato tema della memoria un quadro di insieme il più possibile utile e completo. L'appuntamento fa parte del ciclo che l'associazione Delfino dedica alla salute e al benessere. Ci si ritrova dunque il 23 febbraio alle 15.30 nel salone del centro incontro al Centro Zegna di Trivero. Come al solito, l'ingresso è libero a tutti, sia ai frequentatori abituali del centro incontro, sia a chiunque sia interessato.