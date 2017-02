Nuoto pinnato, biellesi sugli scudi

VAREDO - Domenica 12 febbraio si è svolto il 24° trofeo Giorgio Levati, trofeo internazionale di nuoto pinnato, presso la piscina Lido Azzurro sita in Varedo, al quale hanno preso parte gli atleti biellesi della Pietro Micca.

I protagonisti

Una delle protagoniste della manifestazione è proprio Pirola Elena, che migliorando nettamente i suoi tempi, porta a casa un primo ed un secondo posto rispettivamente nei 100m. nuoto pinnato (55»36) e nei 50m. apnea (24»12).Un pizzico di delusione per Francini Elisa che dopo una squalifica per partenza anticipata nei 100m. nuoto pinnato ed un errore nei 50m pinne si consola con una seconda posizione nei 200m pinne, con un tempo di 2'23»29. Bene anche Lorenzo Francini e Giulio De Giuseppe che con le loro prestazioni si piazzano ai piedi del podio, con la certezza che non manca molto per poter salire su di uno di quei gradini. Ottimo debutto per Francesca Ginepro, che con la sua prova tempi sui 50m pinne manca di poco la qualificazione per i campionati italiani.

Gli altri risultati

Francini Lorenzo 200m pinne 2'05»23

100m pinne 55»94

De Giuseppe Giulio 100m pinne 55»28