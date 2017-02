Carrozzeria Campagnolo ancora vincente

BIELLA - Prosegue la marcia vittoriosa della Carrozzeria Campagnolo nel campionato a squadre di serie C1 di tennistavolo. Sabato infatti, nella palestra dell’ITI, contro la Libertas Challant, i portacolori biellesi hanno inanellato la settima vittoria consecutiva. L’ultima sconfitta risale agli inizi di novembre dello scorso anno, quando i nostri vennero superati, con il severo punteggio di 5 a 2, proprio dalla compagine valdostana.

La forza della squadra

La forza della squadra del Tennistavolo Biella sta nella compattezza della rosa, tra Adrian Panaite che «viaggia» con il 76,4 % di vittorie e Cristian Ciarmatori (63,6%) ci sono tutti, sia Simone Cagna con un ottimo 70% che Tommy Ferraris, il quale, avendo però disputato un numero esiguo di partite, può vantare un gratificante 66,6%.

Il match

Il match contro i valdostani ha visto la partenza fulminante dei biellesi. Simone, nella partita d’esordio, batte in quattro set un Grano non così in crisi come i risultati di quest’anno (26% di vittorie) potessero far pensare. Nella seconda partita scendono in campo Adria opposto a Bonamin, atleta che nel proprio carniere aveva 25 vittorie e due sole sconfitte. L’incontro è molto bello, Adrian, coi soli colpi di difesa non cava il ragno dal buco, deve anche e soprattutto attaccare, e lo fa al meglio. In tre set ribalta il risultato dell’incontro di andata che lo aveva visto soccombere.

Terza partita: Cristian contro Berti. Il nostro gioca come sa, conferma le buone condizioni di forma che lo vedono imbattuto da più di tre mesi e, in quattro set, si vendica anch’egli della sconfitta patita all’andata. Tre a zero, come partenza non è male. Bonamin accorcia le distanze con la vittoria in tre set su Simone (e questa ci sta e come), ma è l’inattesa sconfitta di Cristian per mano di Grano che fa ritornare tutti con i piedi per terra dopo che l’euforia iniziale già faceva veleggiare gli animi.Per fortuna c’è Adrian che è in vena di riscatti. Anche contro Berti deve rifarsi della sconfitta patita a Verres lo scorso novembre e lo fa al meglio chiudendo in quattro set molto divertenti. L’atleta eporediese, che ha disputato un campionato di C1 con i nostri colori nell’anno 2010/11, è bravissimo nel gioco di difesa alta, un vero maestro, per cui gli scambi finiscono sovente con questo schema rendendo il gioco estremamente spettacolare. Ancora una volta è Bonamin che accorcia le distanze battendo Cristian; ma è Simone, nella partita successiva, che chiude in bellezza il match superando in tre soli set Berti preso letteralmente a pallate ogni volta che prova ad alzare un lob.

Prossime partite

Il calendario, veramente poco felice, ora prevede per i biellesi tre incontri in trasferta, prima andranno a Collegno contro l’Enjoy, poi sarà la volta del Torino e quindi il Verres. Se si pensa di proseguire nel cammino verso una (a questo punto) possibile vittoria finale, sarà opportuno non mollare; un passo falso potrebbe essere fatale. Chi invece l’ha compiuto il passo falso è stata la formazione del Biella Legno. In C2 i nostri «eroi» sono pesantemente caduti in terra vercellese sconfitti con il punteggio di 5 a 2 dai «bicciolani». Sicuramente qualche partita è girata storta, Stefano Erba ha perso due partite al quinto, contro Grigatti (11 a 9, avanti due set a uno) e contro Corallino (13 a 11, avanti di due set a zero ed un match point non concretizzato), ma in complesso gli avversari hanno messo in mostra qualcosa in più. I nostri punti li portano Paolo Lanza (su Leone) e Luca Lanza (su Mazzeri), a secco Stefano e Francesco Gamba, battuto 3 a 1 da Grigatti nell’unica partita giocata. Campionato comunque incredibilmente equilibrato. Alla terza giornata di ritorno ci sono ben quattro squadre affiancate in vetta alla classifica, oltre al Tennistavolo Biella, il Romagnano, il Novara ed il S. Salvatore. I giochi sono ancora completamente aperti. Prossimo impegno in casa contro il Romagnano.

Due vittorie per i team di D1

La Falegnameria la Stazione, giovedì sera, ha espugnato il campo del Ciriè (che disputa gli incontri casalinghi a S. Francesco al Campo) con il punteggio di 5 a 2. Nicolò Manfredi, con tre vittorie, è stato il match winner dell’incontro, Davide Gamba e Pietro Furno hanno completato l’opera. Gli avversari hanno schierato Macario Gioanas (autore dei due punti), Ginanneschi e Baldassarra.Un netto 5 a 0 per la Lanza Assicurazioni in quel di Novara. Due punti di Anna Loro e David Dabbicco ed uno di capitan Alessio Boggiani. La squadra cara a De Cerce è scesa in campo con Giudice, Bossolino e Sola. La formazione di Lele Riberno continua a comandare la classifica con due punti di vantaggio sullo Splendor di Cossato.

Battuta d’arresto per le squadre di D2 entrambe impegnate a Chiavazza contro le formazioni locali.

5 a 3 per la formazione di Eric Acquadro con due punti del capitano e uno di Luca Formagnana alla sua prima vittoria, mentre al palo rimane Marco Solesio. Sconfitta anche per l’altra compagine del Tennistavolo Biella, questa volta con il punteggio di 5 a 4. Punti conquistati da capitan Domenico Api (2), Marco Serra (1) ed Emanuele Gritti (1), a secco Aleardo Pungetti.