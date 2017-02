Arrestato spacciatore ricercato in tutta Europa

VERCELLI - E’ finita lo scorso 1° febbraio la latitanza di un trentaquatrenne nigeriano, residente a Vercelli, destinatario di un mandato di arresto in campo europeo per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. A mettere fine alla clandestinità del giovane straniero sono stati gli agenti della polizia ferroviaria di Vercelli che, nei giorni immediatamente precedenti la cattura, hanno effettuato alcuni accertamenti sul conto dell’uomo. Gli agenti hanno così scoperto dove poteva nascondersi lo straniero, ricercato in tutta Europa e, alle prime ore del mattino, dopo una mirata attività di appostamento e osservazione lo hanno arrestato.

Chi è?

Il giovane è risultato destinatario di un provvedimento di arresto in campo europeo emesso il 12 gennaio scorso dall’autorità giudiziaria del Lussemburgo. Condotto in Questura per essere fotosegnalato presso il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, per gli approfondimenti investigativi del caso, lo straniero è stato successivamente accompagnato presso la casa circondariale di Vercelli a disposizione dell’autorità giudiziaria competente, in attesa del compimento delle previste procedure di estradizione.