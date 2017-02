Antonino Cannavacciuolo giudice per un giorno agli Orsi

BIELLA - Antonino Cannavacciolo sarà giudice e ospite della sfida finale, al centro commerciale Gli Orsi, del contest «Fuochi e Fornelli» rivolto a tutti gli amanti della cucina. Dal 20 febbraio e al 25 marzo si svolgeranno le selezioni online e le prove dal vivo per eleggere il cuoco più talentoso.

Apertura del contest

Lunedì 20 febbraio il contest si aprirà online, sulla pagina Facebook dedicata «Gli Orsi Fuochi e Fornelli 2017». Tutti gli aspiranti cuochi potranno partecipare postando una foto con la ricetta del proprio piatto. I 20 partecipanti che riceveranno il numero maggiore di like entro le 18 del 1 marzo accederanno alla prima prova dal vivo.

Eliminazioni e il grande finale

Sabato 4 marzo, si terrà la prima sfida all’interno del centro commerciale. Dalle 16 gli aspiranti chef si cimenteranno in una prova di abilità culinaria ad eliminazione diretta che permetterà di selezionare i 12 concorrenti ammessi alla seconda fase di sabato 11 marzo. In quella data, sempre alle 16, sarà la volta della vera e propria sfida live in quanto i 12 aspiranti chef dovranno realizzare davanti al pubblico una ricetta della tradizione culinaria italiana indicata dal cuoco presente che selezionerà gli 8 semifinalisti. Sabato 18 marzo poi, avrà luogo la semifinale, in cui gli otto aspiranti chef rimasti in gara si sfideranno con una nuova prova di esecuzione dal vivo che consentirà a 4 di loro di accedere direttamente alla finale.

Il finale

L’ultimo confronto, previsto per sabato 25 marzo alle 15, sarà al cospetto proprio di Antonino Cannavacciuolo che decreterà il miglior aspirante cuoco de «Gli Orsi Fuochi e Fornelli 2017». Il centro commerciale Gli Orsi invita tutti gli appassionati di cucina a partecipare a questa divertente iniziativa e aspetta i suoi visitatori tutti i sabato del mese di marzo per assistere alle avvincenti sfide dal vivo e conoscere i talentuosi partecipanti.