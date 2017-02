Il Cus Milano nella tana degli Orsi

BIELLA - Finita la pausa dovuta al 6 Nazioni, domenica riprende regolarmente il Campionato di Serie B. Biella, ferma da tre settimane a causa del rinvio della gara con Sondrio, riparte con un impegno sul terreno di casa, dove affronterà il Cus Milano.

La sfida

Il ricordo recente dell’ultimo incontro con gli universitari meneghini, non è dei più felici: Biella uscì dalla terza giornata con la prima sconfitta della stagione. Un divario che non superava il break, per questo ancora più scottante e la consapevolezza di aver buttato un’opportunità a causa di un piano di gioco inadeguato. Cus Milano, squadra giovane, completa e piena di vitalità, dopo un discreto inizio di stagione, è incappato in una serie di prestazioni sotto la media che lo hanno fatto scivolare al settimo posto della classifica, tre posizioni sotto al Biella che però risulta aver giocato una partita in meno. Considerate le premesse, la voglia di riscatto dello spogliatoio gialloverde è evidente. Gli allenamenti sono proseguiti sui campi di via Salvo D’Acquisto per tutto il periodo di stop. Molte sedute in palestra sotto l’occhio vigile del preparatore atletico Luca Ceria ed altrettante sul campo, cercando di giocare palla in mano il più possibile, per non perdere l’abitudine, anche se, come dice McLean: «Senza partite vere, anche durante gli allenamenti si perdono un po’ di motivazioni».

Il punto

Tutti disponibili gli avanti, con Coda Cap recuperato e nessun nuovo infortunato. McLean avrà qualche problema in più ad organizzare la linea arretrata: Leo Braga tornerà a giocare in Inghilterra, a Maidstone nella National League 3, Martin Murgier si è nuovamente infortunato alla spalla e la sua stagione potrebbe a questo punto essere seriamente compromessa. In forse il mediano di apertura Forestier, non ancora completamente recuperato, ma in grado di giocare e fortemente motivato a tornare in campo. A dare una mano al primo XV, oltre ai soliti Under 18 e dalla serie C è in arrivo Christian Sarubbi (centro/ala). Calcio d’inizio alle ore 14.30.

Serie B girone 1 – 14a giornata – 19-1-17: Biella Rugby – Cus Milano; VII° Torino – Cus Torino; Monferrato – Amatori Capoterra; Lecco – Sondrio; Rovato – Piacenza; Amatori Alghero – Cogoleto.

Classifica. Cus Torino punti 54; VII° Torino 44; Piacenza 40; Biella Rugby* 39; Monferrato 37; Amatori Alghero 35; Cus Milano 29; Amatori Capoterra 25; Lecco e Sondrio* 23; Rovato 16; Cogoleto 14. (* una partita in meno)

GLI ALTRI IMPEGNI DEL FINE SETTIMANA

U18. 19.02.17 Rivoli vs Brc alle ore 11.30.

U16. 18.02.17 Settimo Torinese vs Brc1 alle ore 16.30. 19.02.17 Brc2 vs Cus Genova alle ore 11.