Raccolta alimentare, obiettivo andare oltre le 8 tonnellate

BIELLA - Dopo la grande adesione delle scorse edizioni (nel 2015, grazie agli imprenditori e ai lavoratori delle aziende che hanno risposto all'iniziativa, sono state raccolte oltre 8 tonnellate di generi alimentari), ritorna e cresce il progetto «Fra' Galdino», la raccolta alimentare straordinaria in cui l'Unione Industriale Biellese e Cgil, Cisl e Uil biellesi hanno deciso di farsi parte attiva per raccogliere generi alimentari e di prima necessità da consegnare alla Caritas Diocesana.

La storia

All’appello hanno aderito oltre 70 aziende associate all’Unione Industriale Biellese con oltre 6.200 dipendenti. Nella settimana dal 27 febbraio al 3 marzo è possibile donare i generi alimentari di cui Caritas necessità.

Tali risorse (latte, omogeneizzati, pasta, cibi in scatola, cibi secchi, olio, farina, zucchero, biscotti, caffè, prodotti per l'infanzia) saranno destinate principalmente a sostenere la mensa di condivisione «Il Pane quotidiano» gestita da Caritas e i punti di distribuzione di «Fra' Galdino» biellese, che sono in tutto 33.

L'iniziativa

Il progetto «Fra' Galdino», sempre più diffuso sul territorio, ha l'obiettivo di garantire approvvigionamenti a chi ne ha bisogno, un numero di persone che sta crescendo. Non solo. L'iniziativa punta anche a sensibilizzare i singoli individui sul dovere di intervenire laddove l'emergenza sociale è più acuta, un fatto che riguarda la comunità nel suo insieme.

Presentazione

A presentare il progetto, oggi, all'Unione Industriale Biellese, sono stati don Giovanni Perini, direttore della Caritas Diocesana di Biella, e Giacomo Foglia, referente del progetto «Fra' Galdino», Roberto Ruffato, Responsabile Area Relazioni Industriali di Uib, Marvi Massazza Gal, segretario generale della Cgil di Biella, Roberto Bompan, segretario generale della Cisl di Biella, e Maria Cristina Mosca, segretario generale della Uil di Biella.