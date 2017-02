Carnevale, l'elenco delle strade chiuse

BIELLA - Saranno necessarie, come di consueto, chiusure temporanee di strade per consentire, nel pomeriggio di domenica 19 febbraio, lo svolgimento della sfilata di Carnevale a Chiavazza.

L'evento

La manifestazione inizierà alle 14 per terminare intorno alle 17. In queste tre ore saranno vietate alle auto via Milano (tra via Gamba e via Cairoli), l'intera via Gamba, via Firenze (tra piazza XXV Aprile e via Cucco), via della Vittoria (tra piazza XXV Aprile e via Azeglio Dero), l'intera via Azeglio Dero, via Cucco (tra via Firenze e via Cairoli), via Cairoli (tra via Milano e via De Amicis), via De Amicis (tra via Cairoli e via Cucco), oltre che naturalmente piazza XXV Aprile, cuore della manifestazione.

Le disposizioni

In queste stesse strade sarà vietata la sosta tra le 8 di domenica 19 e le 8 di lunedì 20. Il tratto aperto di via Cairoli sarà temporaneamente a doppio senso di circolazione per l'intera durata del corteo di carri e maschere.