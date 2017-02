Biella e dintorni: gli appuntamenti di sabato 18 febbraio

BIELLA – Dall'impegno sociale al carnevale sui pattini, dalla serata in musica a quella a teatro. Ecco le nostre proposte per il vostro sabato biellese.

Eventi speciali

Alle 15.30 in Piazza Curiel (di fronte Bibblioteca Civica di Biella). La versione biellese di quello che è un evento mondiale contro la violenza sulle donne One Billion Rising. Ogni anno un miliardo di persone manifestano pacificamente per dire basta alla violenza sulle donne e bambini. Quest'anno il tema è l’importanza della solidarietà, necessaria per ottenere ogni forma di cambiamento.

Sport e outdoor

A Bielmonte, Oasi Zegna al Baby Park il laboratorio per bambini per costruire la loro mascherina. Serata di festa con i pattini sulla pista da ghiaccio. Ingresso gratuito per chi si presenta in maschera. Trucchi, scherzi, giochi e sorprese in compagnia della Volpina e gincana per i bambini con i maestri di sci. Info: Palasport 015 744126 Scuola Sci Bielmonte 015 744178 o Bar Massaro 339 7289682 o Albergo La Pineta 015 744124, www.oasizegna.com, info@oasizegna.com.

Musica

A Hydro torna la musica live con una line-up intrigante curata da La Fonderia Musicale. Sul palco ad aprire la serata Erica Romeo presenta il suo nuovo disco «Beyond The Nettles Burn». A seguire il live di Didie Caria, musicista torinese che combina l’utilizzo di piccoli oggetti quotidiani per creare i groove dei brani con loopstation, ukulele e masterkeyboard, per dare vita ad una performance che si affaccia fuori dalla convenzionale idea di concerto per spingersi verso uno spettacolo più interattivo per il pubblico.Chiusura affidata al Dj Set di Radio Clash per ballare fino a tarda notte.

All'Eurobar di Candelo si feteggia il carnevale, dalle 20 apericena e a seguire dalle 22.30 per chi vuole scatenarsi con le danze i RadioRock (Riccardo Ruggeri, Alessandro Chiorino, Marco Sgaggero e Matteo Lorenzi). Per i nostalgici degli anni 60 – 70 sono perfetti ma anche per chi ha semplicemente voglia di fare quattro salti.

Le Schegge Sparse e le canzoni di Ligabue live al carnevale di Viverone (BI) alle 21. Nel salone polivalente in via Marchese di Gattinara già dalle 19 sarà possibile cenaree dopo il concerto.

Teatro

Alle 20.30 al Teatro Sociale Villani Mario Pirovano presenta «Mistero buffo» di Dario Fo: il Mistero Buffo di Dario Fo riproposto dal suo migliore interprete. Prevendite presso: Cigna Dischi, via Italia 10, Biella, Paper Moon, viia Galimberti 37, Biella, Libreria Arcadia, via Mazzini 88, Cossato, il Contato del Canavese, p.zza Ferruccio Nazionale 12, Ivrea e online. Info: il Contato del Canavese 0125 641161, www.ilcontato.it, biglietteria@ilcontato.it.