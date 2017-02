Picchiò anziana. Arrestato all'alba

BIELLA - Identificato e arrestato l'aggressore di una pensionata in via Arnulfo, fatto avvenuto lo scorso 26 gennaio di cui i giornali locali hanno dato ampio spazio nelle cronache. L'uomo è un quarantenne, italiano, pare con problemi psichiatrici. Ecco perché le autorità che hanno curato le indagini coordinate dal maresciallo Tindaro Gullo hanno optato per la misura cautelare in una struttura idonea e non nel carcere di via dei Tigli.

Indagini dei carabinieri

In un primo momento pareva che l'uomo avesse aggredito e disturbato altre donne, nelle settimane passate. Secondo quando appurato dai carabinieri che hanno curato le indagini, però, non sarebbe così. E quindi solo l'episodio avvenuto in centro città sarebbe a carico dell'uomo: la donna era stata strattonata e minacciata. Secondo quanto appurato dagli investigatori, coordinati dal sostituto procuratore della repubblica Mariaserena Iozzo, gli altri episodi simili denunciati sono di responsabilità di un'altra persona, già in carcere.

Manette

L'operazione è stata compiuta questa mattina presto, intorno alle sette, da parte dei militari in forza alla Procura della Repubblica insieme a colleghi dell'arma della stazione di Netro. L'uomo è residente nel comune di Graglia.