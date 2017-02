La sfida di McLean: «Domenica è obbligatorio vincere»

BIELLA - Finita la pausa dovuta al 6 Nazioni, domenica riprende regolarmente il Campionato di Serie B. Biella, ferma da tre settimane a causa del rinvio della gara con Sondrio, riparte con un impegno sul terreno di casa, dove affronterà il Cus Milano. Appuntamento in via Salvo D'Acquisto, domenica ore 14,30.

Parla il coach

A proposito dei prossimi avversari, coach Callum McLean dice: «Le aspettative dei ragazzi per l’ultima parte della stagione sono alte e dichiarate. Il prossimo obiettivo è quello di portarci il più vicino possibile al Cus Torino, per questo vincere domenica, sul nostro campo, sarà obbligatorio. Una questione di orgoglio. Certo, per poterci riuscire, dovremo stare molto attenti e cercare di non commettere errori. Cus Milano ha un gioco imprevedibile, giocano ovunque e tutti. E’ una squadra giovane e piena di energia. Biella dovrà imporre il proprio gioco sin da subito e cercare di mantenere possesso e territorio».