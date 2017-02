Cavaglià, muore a 36 anni

CAVAGLIA' - Si svolgeranno domani in paese (alle 14,30) i funerali di Simone Magarini. L'uomo è mancato a soli 36 anni. Questa sera, alle 20,30, la corona. Magarini è morto all’hospice Orsa Maggiore dove era ricoverato da qualche tempo per un tumore. Conosciutissimo in paese, e non solo, era un grande appassionato di cavalli. Tutti nel Basso Biellese lo ricordano per il suo impegno nel comitato della storica Festa dei Giovani. Lascia la moglie Lucia, la figlia Sharon, i genitori Mariella e Paolo.