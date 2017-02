Carrea: «Treviglio? Dobbiamo avere rispetto»

BIELLA - Dopo due sfide affrontate e vinte sul parquet del Biella Forum, turno fuori Piemonte per l'Angelico Biella, di scena domenica pomeriggio nella tana della Remer Blu Basket Treviglio. La 22esima giornata del campionato di A2, girone Ovest, mette di fronte due delle formazioni attualmente più in forma del torneo: i rossoblù di coach Carrea imbattuti all'ombra del Mucrone e reduci, in trasferta, dai trionfi sul campi di Agrigento e Virtus Roma, e la compagine lombarda di coach Vertemati, che nel 2017 ha ottenuto sei vittorie, registrato solamente due passi falsi e davanti al proprio pubblico festeggia ininterrottamente il successo dallo scorso 29 dicembre. Da un lato la prima in classifica, dall'altro la terza: gli ingredienti per assistere a una gara di forti emozioni ci sono tutti. L'appuntamento al PalaFacchetti di Treviglio è in programma alle ore 18.

Coach Michele Carrea

«È stato piacevole rivedere in settimana la partita dell'andata giocata al Biella Forum. Treviglio produce un bel basket perché riesce a coinvolge cinque giocatori nella costruzione dei vantaggi, che si preoccupano senza palla di fare un movimento che faciliti la costruzione di un buon tiro. Questo lo fanno bene, in quasi tutte le partite e con una grande identità in casa che riescono a proporre anche in trasferta. Di questo bisogna avere rispetto. Noi andremo lì con la giusta tensione emotiva, determinati a confermare quanto di buono abbiamo raccolto nelle ultime settimane. Arriva un treno di partite difficili, questa è la prima; dobbiamo cercare di produrre sempre il massimo della performance».

Informazioni per i tifosi

I biglietti validi per assistere al match saranno in vendita esclusivamente domenica dalle ore 17 presso la biglietteria del PalaFacchetti di Treviglio. I prezzi (biglietto intero) variano da 10 a 24 euro. Previsti tagliandi ridotti per bambine e bambini dai 6 ai 13 anni e ragazze e ragazzi dai 14 ai 21 anni.