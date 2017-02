Biella e dintorni: 7 cose da fare domenica 19 febbraio

BIELLA – Domenica ricca di appuntamenti particolari in città e nei dintorni. Ecco i nostri suggerimenti.

Carnevale

A Mongrando presso il salone polivalente, il gran ballo della domenica, con il duo Anna & Paolo che propongono un repertorio con i maggiori successi della musica leggera italiana e i grandi successi internazionali. Dalle 15 alle 19. Ingresso 5€ - Poliphony Hall (salone). Info: Cristiano Zanotti 320 1796563.

A Masserano è tempo di Carnevale. Il Polo Museale Masseranese organizza un Carnevale principesco alla Reggia, con l'arrivo in carrozza del Principe Ferrero Fieschi accompagnato dalla sua corte. Grazie alla collaborazione con l'Asd Ippica Masseranese, la corte principesca in costume d'epoca percorrerà la via principale del borgo, fino a giungere al Palazzo dei Principi, dove chi vuole potrà fare una visita guidata alle splendide sale seicentesche. Inizio visita alle 15.

Appuntamento presso la biglietteria del Polo Museale Masseranese (via Roma 188, Masserano). Come tutte le domeniche inoltre il Palazzo dei Principi sarà aperto e visitabile con possibilità di visita guidata con orario 14.30 – 18. Biglietto intero 5 euro, ridotto 3,50 euro. Info: associazione Don Barale 345 5126696.

Eventi speciali

La meditazione sonora con canto di gong e campane tibetane, torna nel biellese, nel bellissimo contesto offerto dalla Fattoria delle Rose di Salussola. Natura e suoni sacri si sposano così in un connubio meraviglioso. Preparati a farti trascinare dalla voce e dai suoni e vibrazioni totalizzanti dei Gong Planetari, accompagnati dalle dolci carezze delle Campane Tibetane. Alla fine della sessione, vi aspetta un aperitivo vegetariano preparato a cura dei cuochi della Fattoria delle Rose, ottima occasione per chiacchierare e condividere l'esperienza e concludere il pomeriggio in leggerezza. I dettagli: si comincia alle 16, muniti di tappetino, coperta e acqua.Si starà sdraiati quindi è consigliato qualche cuscino aggiuntivo in caso si soffrisse di cervicale o dolori alla lombare. L'abbigliamento comodo è chiaramente consigliato.

Sport e outdoor

A Trivero, nordic walking al Santuario della Brughiera. Un itinerario difficile di circa 8 km in compagnia di un esperto del territorio. Al termine dell'escursione menù speciali proposti da: ristorante Castagneto e Cascina il Faggio. Info: Marco Macchieraldo 333 2662599, www.oasizegna.com, info@oasizegna.com.

Musica

Alle 16.30 al centro congressi Agorà Palace Hotel, via Lamarmora 13/A, viaggio tzigano nell'Europa dell'Est con l'Orchestra Tzigana di Budapest e Antal Szalai al violino. Costo del biglietto euro 10. Prenotazione telefonica con assegnazione del posto al numero 015 8407324 (Hotel Agorà Palace). Ritiro del biglietto presso la sede del concerto 30 minuti prima dell'inizio. I posti prenotati saranno tenuti occupati fino a 10 minuti prima dell'inizio del concerto. Ingressi ancora disponibili in vendita fino all'esaurimento dei posti direttamente presso la sede dei concerti a partire da 45 minuti prima dell'inizio. Info: segreteria N.I.S.I. 0161 998105 o 338 7294638, www.nuovoisi.it, segreteria@nuovoisi.it.

Teatro

Alle 16 al Teatro Comunale di Cossato, per la rassegna, domeniche a teatro, I Farfoi - Rivoli. Biglietto: euro 10. Al costo del biglietto vanno aggiunti diritti di prevendita. Prevendite presso: Libreria Arcadia, Cossato, Cigna Dischi, via Italia 10, Biella, Paper Moon, viia Galimberti 37, Biella, Dream's Book, Gattinara e online. Info: il Contato del Canavese 0125 641161, Teatro Comunale 015 93899, www.ilcontato.it, biglietteria@ilcontato.it.

Workshop e seminari

A Hydro, primo appuntamento con il teatro con il workshop «In cammino verso il linguaggio». Il seminario sarà tenuto dall’attore professionista e collaboratore di Dario Fo, Mario Pirovano che svilupperà in una giornata una serie di tematiche sul Mistero Buffo esplorando le tecniche espressive elaborate da Dario Fo. Info utili: orario dalle 10:30 alle 18:30 (con pausa pranzo). Costi: tariffa iscrizione workshop per possessori di tessera arci 2017 20 €, tariffa iscrizione workshop + contributo tesseramento ARCI 2017 30 €. Per maggiori informazioni e iscrizioni contattare: 366 1667345 Caterina.