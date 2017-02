Cossato, battezzata la seconda base per elicotteri del 118

COSSATO - Il campo sportivo della Picchetta, in città, è diventato la seconda base strategica del Biellese per i voli degli elicotteri del servizio del "118" in notturna. Il primo, ovviamente, la base presente all'esterno del nuovo ospedale Degli Infermi che si trova nel comune di Ponderano. Si tratta della 65.a base presente sul territorio piemontese. Venerdì sera, in un clima di grande festa, c'è stato l'ultimo test.

Orgoglio

Grande soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale, affidate al vice-sindaco Enrico Moggio: «Continueremo il nostro sforzo per il bene dei cittadini». Non è escluso che altre basi del territorio possano essere create, prossimamente.

