Vandalismo: minorenni danneggiano auto in sosta

BIELLA - Calci alle fiancate delle auto in sosta e specchietti retrovisori danneggiati. In alcuni casi anche un vero e proprio accanimento sui mezzi, posteggiati in centro città. Di questo sono responsabili sei ragazzi, protagonisti di una notte brava interrotta solo dall'arrivo delle forze dell'ordine. A fermare il vandalismo che poteva portare a danni ancora superiori, un passante, che ha chiamato le forze dell'ordine, prontamente arrivate: sia carabinieri sia polizia.

Migliaia di euro

Almeno una quindicina le auto danneggiata. Difficile fare ad oggi un bilancio, ma i danni sono di diverse migliaia di euro, di cui dovranno rispondere i genitori dei ragazzi. I fatti sono della notte scorsa. Le auto erano in sosta tra le vie Sebastiano Ferrero, Garibaldi e Mazzini, a Biella. I giovani protagonisti sono stati identificati da carabinieri e polizia. Poi sono stati affidati ai genitori, essendo tutti minorenni. L'incredibile episodio di ieri, non è che l'ultimo di una serie avvenuti anche i recente. A seguito delle indagini saranno più chiare le varie responsabilità del gruppo. Ad oggi i denunciati sarebbero tre. Forse gli altri non avrebbero infatti direttamente partecipato all'azione di vandalismo.