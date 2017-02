Angelico inarrestabile: espugnata Treviglio

BIELLA - Angelico pazza, Angelico inarrestabile. Partita dalle grandi emozioni quella andata in scena sui legni del PalaFacchetti di Treviglio, come da premesse: prima contro terza, di fronte due degli attacchi più prolifici del girone Ovest. Il match decolla sull'equilibrio, poi Biella perde capitan De Vico per un problema muscolare alla coscia destra e deve proseguire stringendo i denti. Tra sali e scendi continui, con i lombardi al comando per gran parte del match, i rossoblù tengono il passo, si avvicinano, mordono punto su punto e costruiscono sul finale una rimonta pazzesca, fino al +4 del quarantesimo. Salda al comando con 34 punti (sesto successo consecutivo), ora Biella si appresta a vivere una settimana di lavoro in vista di un nuovo scontro al vertice, il derby di domenica al Biella Forum contro l'Orsi Tortona.

Primo quarto

Alla palla a due i padroni di casa si schierano con Sorokas, Marino, Marini, Nwohuocha e Sollazzo; coach Carrea propone in campo il consueto starting-five: Ferguson, Hall, Venuto, De Vico e Tessitori. Inizio equilibrato con le due formazioni che si portano sul 5-5 (De Vico e Tex a smuovere per i biellesi) e pareggiano anche i conti con il ferro. Il capitano rossoblù allunga dall'angolo, Treviso regge, si porta al comando con Sorokas ma poi subisce il ritorno degli ospiti, che firmano il +3 con Hall e Tessitori (9-12). Mentre in campo il match prosegue sui ritmi dell'equilibrio, Biella, sfortunata, perde De Vico per infortunio. Nell'ultimo minuto, la Remer, con Adam Sollazzo, timbra il nuovo pareggio e rimette la freccia. Il quarto si chiude 20-15.

Secondo quarto

Parziale aperto per Sorokas e compagni che bagnano il periodo con un 2+1 e due canestri da sotto di capitan Rossi, e si portano avanti sul +12. L'Angelico si sblocca con Ferguson dal pitturato e Udom, ma Treviglio ha l'inerzia a proprio favore e mantiene saldo il timone nelle proprie mani (31-19). Scollinato il 15°, Jazz Ferguson, ancora lui, accorcia in contropiede per il -10, Sorokas smuove pochi giri dopo e obbliga coach Carrea a prenotare il minuto. Al rientro, Ferguson e Venuto infilano precisi dall'arco, mentre dalla parte opposta del campo Sollazzo raccoglie bottino pieno in lunetta (35-27). Anche Udom non sbaglia dalla linea dei liberi, poi dalla media, così l'Angelico torna definitivamente in partita: 38-31. Prima dell'intervallo però Treviglio rimette il piede sull'acceleratore con Sorokas, cecchino infallibile come sul finale del primo periodo. Al 20°, i titoli di coda arrivano dopo un canestro di Luca Pollone: squadre negli spogliatoi sul 42-32.

Terzo quarto

Biella apre il secondo tempo con i canestri di Tessitori e Mike Hall che valgono il -7. Rossi trascina i suoi, ma Ferguson e Tessitori tengono molto bene il ritmo (46-40). Subìta la botta, la Remer replica con il solito Sorokas, il migliore dei suoi (altri sette punti per lui) e torna abbondantemente avanti: +13. Tex e Ferguson prendono per mano Biella e ripropongono lo spartito di pochi minuti prima, così i rossoblù a 3'25» dalla terza sirena sono a -8. L'Angelico prova a ridurre la forbice, Treviglio però riattiva il turbo e con Cesana griffa il 56-45. I biancoblu si scatenano con Marino, i piemontesi provano a tenere con Ferguson, Udom e Wheatle e ci riescono: -8 e l'Angelico si conferma pienamente in partita. Il quarto va in archivio sul 62-52.

Ultimo quarto

Hall realizza dalla media, Luca Pollone dall'arco e il punteggio, con 8 minuti da giocare, scende a -5. Sollazzo in lunetta fa due su due, Ferguson non sbaglia, Udom realizza un solo libero: 64-60. È battaglia vera sul parquet del PalaFacchetti, con Biella però che parte svantaggiata, carica di falli. La sfida si gioca sulla linea della carità: Sollazzo ne manda altri due a referto, Ferguson uno solo. Protagonista assoluto per i rossoblù è Luca Pollone: suo il canestro del -3 biellese. Con Ferguson, Biella carezza il -1, poi i padroni di casa scattano nuovamente avanti con Sollazzo. Pollone dall'arco riporta a -4, Udom dalla lunetta a -2. Cesana sul fil di sirena infila una bomba del nuovo +5, ma annulla tutto Mike Hall dalla parte opposta del campo. A 1'30», con un nuovo time out chiesto da coach Carrea, il tabellone del PalaFacchetti indica 77-73. Ferguson da tre, Udom in schiacciata, ancora Jazz in contropiede e i lanieri salgono a +3. È pazza Angelico. Nella battaglia degli ultimi secondi ha la meglio Biella, che alza le braccia al cielo sull'84-80.

Remer Treviglio-Angelico Biella 80-84

Parziali: 20-15, 42-32, 62-52.

Remer Treviglio: Cesana 6, Pecchia 2, Sorokas 22, Rota, Marino 6, Marini 4, Genovese, Rossi 14, Nwohuocha, Sollazzo 26. All.: Vertemati.

Angelico Biella: Ferguson 25, Hall 14, Massone, Venuto 6, L. Pollone 9, De Vico 6, Udom 12, M. Pollone, Wheatle 2, Rattalino, Tessitori 10. All.: Carrea.

Arbitri: Perciavalle, Radaelli, Del Greco.