BIELLA - Importante vittoria quella ottenuta ieri, sul campo di casa, dal Biella Rugby a spese del Cus Milano. 20-11, un risultato ottenuto non senza qualche difficoltà, ma a contare alla fine, rimane aver ottenuto il punteggio più alto al termine degli ottanta minuti.

Parla Callum McLean

«Dopo un mese di stop, sembrava di veder giocare la prima partita della stagione. Mancava il giusto ritmo e il gioco non era organizzato - spiega l'allenatore degli Orsi - Fortunatamente ora ne abbiamo due consecutive da giocare. Oggi abbiamo avuto un valido avversario, più bravo di noi nel primo tempo, un po’ meno nella ripresa. Per noi è stato un ottimo test di carattere: quando siamo rimasti con un uomo in meno, abbiamo giocato in modo più positivo. Grande prova per gli avanti, che hanno affrontato mischie sette contro otto e giocato con grande impatto tutti i punti d’incontro. Domiziano Gorla ha fatto una bella partita: sempre vicino sui punti d’incontro e ha placcato tantissimo, ha fatto tanto, tanto lavoro che è servito alla squadra. Anche Cristian Sarubbi, all’esordio in B quest’anno, si è messo in luce quando ha avuto l’opportunità di avere la palla. Grosso ha preso un brutto colpo, mancherà per qualche settimana e Sarubbi rimarrà in prima squadra. In settimana i ragazzi si erano dati come obiettivo, quello di arrivare più in alto possibile. Oggi non abbiamo preso punti di bonus, però anche a quattro punti per volta, andiamo avanti. Questa vittoria è una soddisfazione per i nostri obiettivi».