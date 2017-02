Arte e moda si incontrano in via Italia

BIELLA - Si è svolta qualche giorno fa la presentazione della collezione primavera/estate di borse ed occhiali della stilista Stella McCartney negli spazi della galleria BI-BOx Art Space di via Italia 39 e organizzata dai negozi del centro cittadino: lo storico Minola e VisionOttica. La scelta dello spazio culturale ha unito due personalità di origini londinesi: Stella McCartney, stilista affermata nel campo del fashion internazionale e Ian Woodard, artista anch’egli nato a Londra nel 1980, che espone all’interno della galleria d’arte le sue opere e oggi vive e lavora a Bologna.

Collezione Stella McCartney da Minola (© Minola)

Una storia centenaria

Una storia, quella di Minola, più che centenaria, iniziata dai genitori del nonno Sebastiano a Biella, in via Dante e da lui proseguita con l'apertura nel 1902 di un suo negozio davanti alla Chiesa del S.S.Trinità in Via Italia. Fu però suo figlio Alfredo ad intuire che il commercio si sarebbe spostato più in giù, in una zona considerata nel 1939 periferica, e a spostarsi in via Italia 7, sempre a Biella. La spinta decisiva la dette il figlio di Alfredo, Silvio, nei favolosi anni '80, periodo in cui c'era molto entusiasmo e in tutti il desiderio di un lusso accessibile. Ora l'obiettivo è di proporre sempre, come un tempo, articoli di pelletteria e abbigliamento per uomo e donna raffinati, di marchi diversi per esigenze diverse, che trasmettano un continuo rapporto tra passato e presente, così com'è avvenuto nelle generazioni della Famiglia Minola.