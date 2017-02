Abi Logistics fermata in trasferta cade al quarto posto in classifica

BIELLA - Seconda sconfitta consecutiva per l’Abi Logistics Biella, che viene fermata fuori casa dalla Lilliput Settimo con un netto 3-1. Le nerofucsia cadono così al quarto posto in classifica, a pari punti con Bodio, a un punto dal terzo posto e a quattro dalla vetta, occupata oggi dall’Uniabita Cinisello che tra due settimane sarà la prossima avversaria delle nerofucsia al PalaSarselli (il weekend prossimo il campionato sarà fermo per le elezioni nazionali della Fipav).

La partita

Solito sestetto per coach Colombo nel primo set: Mariottini e Morandi formano la diagonale palleggio-opposto, Zecchini e Guiotto sono i centrali, Capano e Rocci bande con Baratella libero. La partenza della squadra biellese non è brillante (4-1), mentre la Lilliput arriva agevolmente alla pausa con un vantaggio di quattro punti (8-4). Le nerofucsia faticano ad avvicinarsi nel set e al turno di battuta di Joly si fermano totalmente, permettendo alle torinesi di scappare fino al 17-8 (time out biellese sul 14-7). Il vantaggio della Lilliput è incolmabile per l’Abi, e la fine del set giunge rapida (25-11).

Seconda frazione

La reazione biellese sembra arrivare nella seconda frazione: l’Abi rimane punto a punto con la Lilliput per tutto il set, senza riuscire a prendere margine ma lottando su ogni pallone. Le due squadre arrivano alle pause tecniche divise solamente da un punto (7-8 alla prima, 15-16), poi le nerofucsia riescono a ottenere un piccolo vantaggio negli ultimi punti (16-18, poi 17-19 e 18-20). Le ragazze di coach Colombo riescono a mantenere il margine fino all’ultimo (entrano intanto in campo D’Ettore per Zecchini, Herrnhof per Morandi e Bevilacqua per Guiotto) e si conquistano il pareggio nel conteggio dei set.

Terzo set

La lotta continua anche nella terza frazione, nonostante una partenza non molto efficace delle biellesi. Le torinesi, infatti, arrivano alla pausa tecnica avanti di quattro punti (8-4 con time out Colombo sul 6-2), ma il turno in battuta di Guiotto riporta sotto le nerofucsia (11-10). La distanza tra le due squadre rimane minima nella parte centrale del set (in cui si vedono anche D’Ettore in battuta per Zecchini e Bevilacqua per Capano) con le torinesi che conducono e le nerofucsia a tallonare le padrone di casa (14-12, poi 16-14 e pareggio sul 19-19). L’equilibrio si spezza negli ultimi punti: dal 19 pari la Lilliput scappa, costringendo Colombo a fermare il gioco (21-19). La pausa non ha grande effetto: le padrone di casa riescono a mantenere il vantaggio, mentre le biellesi non riescono più a impattare, vince quindi la Lilliput 25-22. Dopo due set combattuti, l’Abi Logistics torna a faticare nella quarta frazione. La partenza è da incubo: 3-0 (time out Colombo), poi 5-1 e 8-5. Le biellesi si avvicinano nuovamente nel punteggio (8-7), ma il turno in battuta di Tessari apre il divario tra le due squadre (13-7). Colombo prova a mandare in campo Herrnhof per Capano e Bevilacqua per Guiotto, ma il vantaggio delle torinesi si mantiene costante anche alla seconda pausa (16-9). La Lilliput è ormai in controllo della gara, che finisce velocemente con il 25-13 finale.



LILLIPUT SETTIMO - ABI LOGISTICS BIELLA 3-1 (25-11, 22-25, 25-22, 25-13)

Abi Logistics Biella: Mariottini 3, Morandi 24, Guiotto 1, Irene Zecchini 10, Rocci 7, Capano 6, Herrnhof, Bevilacqua 1, Piccioni, D’Ettorre, libero Baratella. N.e. Vecco Garda, Peruzzo, Clara Zecchini. Allenatore Colombo e D’Ettorre.

Lilliput Settimo: Cecconello 9, Kone 9, Tessari 8, Joly 12, Bisio 17, Fano, Tonello, libero Ghirotto. N.e. Benvenuti, Crespan, Cicchiello, Balocco. All. Medici.

Altri Risultati: Canavese Volley-Yamamay Busto Arsizio 3-0, Fordsara Unionvolley-Pavic Romagnano 0-3, King Cup Bodio-Carcare 3-0, Iglina Albisola-Polar Volley Busnago 3-2, Uniabita Cinisello-Parella Torino 3-0, oggi Colombo Certosa-Memit Senago.

Classifica: Uniabita Cinisello 38, Pavic Romagnano 37, Parella Torino 35, Abi Logistics 34, King Cup Bodio 34, Canavese Volley 32, Acqua Calizzano Carcare 31, Iglina Albisola 30, Lilliput Settimo 24, Memit Senago 22*, Yamamay Busto Arsizio 18, Fordsara Unionvolley 10, Polar Volley Busnago 8, Colombo Certosa 1*.