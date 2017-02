A Palazzo La Marmora si celebra il Rinascimento

BIELLA - Sabato 25 febbraio alle 20, Palazzo La Marmora ospiterà la Cena Rinascimentale «alla corte di Sebastiano Ferrero», un evento organizzato dal Lions Club Biella Valli Biellesi allo scopo di raccogliere fondi in favore del Comitato Sebastiano Ferrero.

La scoperta

L'ente oggi ha una missione, necessaria per l’organizzazione di un convegno sulla figura di Sebastiano che finanzierà grazie agli introiti dell'evento: esiste un documento conservato all’Archivio di Stato di Milano che ha bisogno di un lavoro di trascrizione e analisi per essere studiato e reso noto: si tratta di un libro mastro di conto di Sebastiano. Gli anni dell’amministrazione francese in Italia (1499 – 1520) , quelli in cui Sebastiano Ferrero fu amministratore delle finanze a Milano, sono stati poco studiati dal mondo accademico. Studiosi della nuova generazione hanno reperito un «registro di casa» le cui preziose annotazioni non sono mai state lette in modo approfondito e complessivo. I sondaggi degli specialisti ci dicono che si troveranno spunti legati ai diversi campi in cui si concretizzava l’azione del Magnifico Monsignor Generale (le spese militari, le spese per la fabbrica del Duomo, le sue spese come mecenate delle proprietà private) in un incrocio oggi impensabile tra funzione pubblica e privata.

Approfondimento e promozione del territorio

L'intenzione del Comitato Sebastiano Ferrero è quella di creare occasioni concatenate e continuative nei prossimi anni che leghino la storia della città di Biella con quella di diverse località del Biellese (Candelo, Masserano, Benna), creando opportunità di apprendimento e informazione di tutti i biellesi che questo territorio lo abitano e allo stesso tempo fare in modo che le vicende e i personaggi di quel tempo emergano come elementi affascinanti e che creino attrazione anche turistica del nostro territorio.

Il Comitato Sebastiano Ferrero

Nato nel maggio 2009, il Comitato è composto da soggetti pubblici e privati che abbiano in proprietà o in custodia beni (architettonici, artistici o documentali) riconducibili direttamente alla figura di Sebastiano Ferrero, o funzioni di promozione territoriale. Ha svolto per alcuni anni attività di ricerca e nell’estate nel 2015 ha organizzato con il sostegno del Touring Club Italiano alcuni itinerari turistico-culturali che conducevano nei luoghi del Biellese legati alla storia di Sebastiano Ferrero. In parallelo il Comitato ha creato le condizioni per avviare e portare a compimento in modo pieno le finalità per cui è nato. Infatti ha affidato ad uno storico dell’arte biellese e maggior esperto del Rinascimento lombardo il ruolo di ideare le attività finalizzate a riscoprire, a mettere in valore e a divulgare le vicende di Sebastiano Ferrero e di conseguenza il ruolo che questo personaggio ebbe nell’offrire occasione di sviluppo a Biella e al suo territorio.