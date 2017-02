"Fora tut": ultimi saldi nel Cuore di Biella

BIELLA - Confesercenti del biellese promuove il "Fora Tut", l'iniziativa dei commercianti associati del centro città in occasione dell'ultimo sabato di saldi invernali. Diversi negozi del centro hanno deciso di esporre anche all'esterno del punto vendita le ultime offerte. Complici anche le previsioni meteo favorevoli, sabato 25 febbraio sarà un'ottima occasione per fare una bella passeggiata nelle vie dello shopping in centro, tra le vetrine e i banchetti dei negozi dove poter trovare le ultime occasioni da "fuori tutto"

Parla il direttore

«Il nostro storico slogan ("se vive il commercio, vive la città) è sempre più attuale - commenta il direttore di Confesercenti Lorella Bianchetto -. Ed è molto positivo che i commercianti del centro si facciano promotori in prima persona di iniziative di questo genere, sta a significare che questo messaggio è sempre più condiviso ed un bene per il commercio cittadino».