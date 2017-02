Biella e dintorni: gl appuntamenti di sabato 25 febbraio

BIELLA – E' il weekend più folle dell'anno quello che ci attende, con il grande evento di carnevale in piazza cisterna ma anche con tanti eventi in città e provincia. Ecco i nostri sugggerimenti.

L'evento

Dalle 19 in Piazza Cisterna a Biella Piazzo, ritorna «La folle notte» che fino agli anni '90 era «La notte» del carnevale di Biella. Migliaia di persone in maschera si riversavano al Piazzo per una festa in cui non c'erano regole. Dalle 19 alle 2.30: street food e tre punti bar. Alle 19.30 liscio in piazza con Francesco e i Blue Dream in collaborazione con Official Dancing La Peschiera. Alle 21 dj set by Maurizio Codini revival & happy music, alle 22 concerto live con i Pop Up (Martino Pini, Riccardo Ruggeri, Giovanni Panato, Maurino Dellacqua), a mezzanotte dj set by La Fabbrica Dell'Oro con Dj Filippo Regis e Alessandro Tropeano.

Sport e outdoor

Free Style Clush e caccia al tesoro con le ciaspole a Bielmonte. Pomeriggio di esibizioni di snow board sponsorizzata da Amici dell'Oasi. Dalle 19, un'altra iniziativa da non perdere per mettere alla prova le capacità di orientamento e intuito: una caccia al tesoro con le ciaspole a Bielmonte in squadra con amici o sconosciuti! Al rientro, ritorno allo Chalet dove si terrà la premiazione e una cena tipica con prodotti del territorio. Possibilità di noleggio delle ciaspole in loco. Info: Chalet Bielmonte 015 744126, www.oasizegna.com, info@oasizegna.com.

Musica

Hydro, (via Serralunga, 31) presenta il secondo appuntamento di Campo Elettrico, ed accoglie l'etichetta Art-Aud per la festa di lancio della sua prossima uscita. Da Roma sul palco, in un testa a testa, gli artefici di questo nuovo disco: Andrea Benedetti, in arte Sprawl, e D'Arcangelo. Nel pomeriggio, invece, alle 16 sarà ospite Pablo El Drito, collaboratore della casa editrice milanese Agenzia X ( nonchè molto attivo musicalmente e in organizzazione di serate) per presentarci alcuni dei loro testi e in particolare «Rave new world. L'ultima controcultura», scritto dall'amico Tobia D'Onofrio. Seguirà un momento di confronto fra i nostri ospiti, che tramite i loro vissuti ci faranno ripercorrere le fasi iniziali della scena elettronica italiana. Ingresso gratutito con tessera Arci.

Al Bar Fantasy di Biella dalle 20 live in acustico delle Schegge Sparse. Concerto e aperitivo

Danze

A Cerrione, Vergnasco, presso il Polivalente dalle 21, Bal Folk con il duo Pitularita: Rémy Boniface: violino, organetto diatonico, voce, Venso Boniface: cornamusa, organetto diatonico, flauti, sax, voce. Info: associazione Biella Trad 334 3927167, www.biellatrad.it, biellatrad@yahoo.it.