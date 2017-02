Cerca di rubare dentro le auto in sosta

BIELLA - Durante la quotidiana attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati, un equipaggio di una volante della Polizia di Stato, in data 22 febbraio, ha denunciato in stato di libertà: F.G. 62enne senza fissa dimora. In particolare F.G. è stato sorpreso mentre tentava di forzare le maniglie di alcune autovetture in sosta, in questa via Bertodano. L'uomo., noto per reati contro il patrimonio, alla richiesta di svuotare le tasche estraeva un paio di forbici, un navigatore "Tom-tom" e un IPod, di cui non sapeva giustificarne il possesso. Pertanto, in quanto non possessore di autovettura e, non essendo in grado di utilizzare una connessione Internet, veniva denunciato per ricettazione e per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.