Mobilitazione per una guardia giurata scomparsa da casa

BIELLA - Ricerche su tutto il territorio biellese da parte di vigili del fuoco e forze dell'ordine per un uomo di 52 anni. L'uomo del quale le autorità non hanno fornito per ora l'identità sarebbe una guardia giurata. L'ultima volta che è stato visto, erano circa le 14, sulla strada che da Pavignano porta verso Piedicavallo, la provinciale numero 100. A dare l'allarme i familiari, che non hanno visto fare ritorno a casa dell'uomo. Fiato sospeso da ore, quindi, nella speranza di un esito positivo nelle ricerche.