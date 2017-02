Libri digitali: più facile l'accesso al polo bibliotecario

BIELLA - Da mercoledì 22 febbraio è diventato più semplice per gli appassionati di lettura biellesi avere accesso a un catalogo più ricco di libri in formato digitale: sul portale del polo bibliotecario (all’indirizzo web www.polobibliotecario.biella.it) ora sono a disposizione anche gli ebook di Media Library On Line, servizio erogato dalla biblioteca di Città Studi Biella. La novità consente di trovare direttamente dal motore di ricerca un grande numero di titoli, inclusi quelli di narrativa contemporanea, di cui l’archivio è ricco «mentre le risorse che avevamo finora - spiega la direttrice della biblioteca Anna Bosazza - erano limitate soprattutto alla saggistica tecnico- scientifica o alla musica».

Una volta trovato il libro desiderato, per chiederlo in prestito in formato digitale sarà necessario solo un ulteriore passo: la registrazione ai servizi di Media Library On Line dopo aver pagato l’abbonamento (da 10 euro annui) al servizio Digital Biblio Access di Città Studi che dà diritto anche a utilizzare senza limiti di tempo la rete WiFi della struttura di corso Pella e per un massimo di sei ore consecutive le postazioni computer della sede.

«Attivando questo servizio - aggiunge Anna Bosazza - sarà più facile soddisfare i gusti di tutti i lettori».