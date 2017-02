Biella e dintorni: ecco cosa fare domenica 26 febbraio

BIELLA – Domenica all'aria aperta o in compagnia della buona musica oppure ancora, alla scoperta delle belezze della Città. Ecco le nostre proposte

Sport e outdoor

A Bielmonte dalle 10 caccia al colore sugli sci adatta a tutta la famiglia. Programma: alle 10, ritrovo al Piazzale 1 per iscrizioni, vestizione e consegna della mappa con le postazioni in cui trovare i colori, alle 11 inizio gara. Iscrizioni: tariffa intera 10 € a persona. Tariffa ridotta per ogni famiglia 2 pagano e gli altri componenti della famiglia partecipano gratis. www.scicluboasizegna.it. Catch the color è un gioco, una caccia al colore con gli sci o snowboard, che consiste nel trovare i colori indicati nella mappa, farsi dipingere in sequenza ordinata, ma soprattutto insegnare ai bambini a gareggiare in modo sano, divertente e in piena sicurezza. Un gioco per tutti gli appassionati di sci: campioni e famiglie, grandi e piccini (i bambini fino a 10 anni devono essere accompagnati da un maggiorenne), in grado di controllare la velocità sui diversi tipi di pista e di pendio. www.catchthecolor2017.com.

A Biella dalle 9 Karneval Run con partenza dal Centro Commerciale I Giardini: alle 9 ritrovo in piazzale Casalegno, alle 10.30 camminata ludico-motoria km 3,5, alle 11.15 gara competitiva km 5. Assessorato alle Manifestazioni Città di Biella 015 3507610, www.comune.biella.it.

Enduro all'Alpen Stube di Trivero, Caulera. Dalle ore 9 alle 16, a Caulera, punto di ritrovo per una giornata di discese sui percorsi dell'Enduro Bike Park. Disponibilità su prenotazione di recupero con navette. Proposto un menù speciale dalla locanda Alpen Stube. E' necessaria la prenotazione. Info: Alpen Stube 015 756687, www.oasizegna.com, info@oasizegna.com.

Musica

Dalle 16.30 al Centro Congresso Agorà Palace Hotel, via Lamarmora 13/A, quarta conferenza – concerto, «Viaggiare con i nostri amici animali». Relatori Dr. Luca Sala, direttore del dipartimento di prevenzione dell'Asl di Biella, Dr. Vittorio Lucchesi, dirigente veterinario sanità pubblica veterinaria e sanità animale dell'Asl di Biella. Alle 17 «Animali in Musica». Ensemble del nuovo insieme strumentale italiano: Corrado Greco, Elena Ballario, pianoforti; Camilla Patria, voce recitante; Enrico Groppo, Yulia Verbtskaya, violini; Enrico Massimino, viola; Camilla Patria, Sergio Patria, violoncelli; Davide Botto, contrabbasso; Ubaldo Rosso, flauto; Takayo Muramatsu, clarinetto; Valerio Petrantoni, Fabrizio Traversa, percussioni. Sergej Prokofiev Pierino e il lupo, favola musicale per voce recitante e orchestra op.73, Camille Saint-Saens, il Carnevale degli animali. Biglietti: euro 15 tessera socio N.I.S.I. ArteMusica 2017, euro 5 ingresso ad ogni concerto per i soci e personale dipendente Asl, euro 8 ingresso ad ogni concerto per i non associati. Prenotazione telefonica con assegnazione del posto al numero 015 8407324 (Hotel Agorà Palace) da lunedì 16 gennaio dalle 15 alle 18.30 per i concerti presso Agorà Palace e ritiro del biglietto presso la sede del concerto 30 minuti prima dell'inizio. I posti prenotati saranno tenuti occupati fino a 10 minuti prima dell'inizio del concerto. Ingressi ancora disponibili in vendita fino all'esaurimento dei posti direttamente presso la sede dei concerti a partire da 45 minuti prima dell'inizio. Info: Segreteria N.I.S.I. 0161 998105 o 338 7294638, www.nuovoisi.it, segreteria@nuovoisi.it

Arte e cultura

«Dici Città alta e il pensiero corre subito a Bergamo. Ma c'è un'altra importante meta di storia e cultura dell'Italia del Nord a vantare una Città alta: è Biella»: con queste parole la newsletter del Touring Club Italiano presenta la tappa in città di «La penisola del tesoro», iniziativa che da diciotto anni mostra agli iscritti al club le bellezze del nostro Paese. Nelle precedenti 17 edizioni sono già state toccati 177 luoghi di eccellenza, per un totale di 110mila persone coinvolte in visite guidate e itinerari. Biella si aggiungerà all'elenco e, come suggerisce la presentazione redatta dal Touring Club, grande attenzione sarà riservata al Piazzo. La giornata prevede un itinerario che seguirà la storia di Sebastiano Ferrero. Per questo il punto di ritrovo sarà la basilica con il chiostro di San Sebastiano, il complesso che fece erigere nel Cinquecento. I visitatori saliranno al Piazzo e si concentreranno su facciate, scorci e palazzi storici, da piazza Cisterna fino ai giardini all'italiana di palazzo Gromo Losa, prima di tornare al Museo del Territorio per ammirare le collezioni. All'evento sono stati invitati con una lettera gli oltre 7mila soci Touring del Piemonte orientale e della provincia di Torino ma la newsletter è arrivata a tutti i soci d'Italia. Info: Pronto Touring 840 888802, www.touringclub.it.