Bambini maltrattati: maestre nei guai

STRONA - Quattro maestre d'asilo indagate per (presunti) maltrattamenti nei confronti degli alunni di un asilo, in paese. I fatti sarebbero avvenuti lo scorso anno scolastico. L'inchiesta risale infatti al 2016, quando i carabinieri hanno raccolto le segnalazioni di alcuni genitori che parlavano di pizzicotti e di atteggiamenti aggressivi nei confronti dei propri figli. A coordinare l'inchiesta la Procura della Repubblica di Biella. Delle quattro maestre, una lavora ancora nella struttura, una è andata in pensione mentre le altre due sono state trasferite.

Telecamere

I militari a seguito delle segnalazioni avrebbero piazzato delle telecamere all'interno della scuola. Dalle immagini secondo fondi giornalistiche emergerebbero vessazioni e maltrattamenti di varia gravità ai danni dei bambini. Ipotesi tutte da verificare. Sarà il magistrato Mariaserena Iozzo stabilire se le accuse nei confronti delle insegnati hanno riscontri o meno.