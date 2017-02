Anziano cade in casa. Lo salvano i pompieri

BIELLA - Intervento dei vigili del fuoco, oggi, per un anziano caduto in casa e impossibilitato a muoversi. I fatti sono avvenuti in via Colombo, nel pomeriggio. L'uomo è comunque riuscito a chiamare i soccorsi: servizio del 118 e vigili del fuoco; proprio i pompieri hanno avuto il loro bel da fare per entrare nell'alloggio. E' stato infatti necessario passare dal balcone utilizzando l'autoscala. All'uomo (91 anni) sono state fornite le cure del caso.

(© Diario di Biella (M))

