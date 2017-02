Guardia giurata scomparsa: drammatiche ricerche

BIELLA - Ricerche senza sosta per la guardia giurata scomparsa dal primo pomeriggio dell'altroieri. Ad allertare le forze dell'ordine è stata la moglie, comprensibilmente, spaventata per il mancato ritorno a casa del marito. Ma non solo. In casa i familiari di Rosario Saporito (52 anni) avrebbero anche trovato un biglietto preoccupante. Il timore infatti è che l'uomo possa voler compiere un gesto estremo. Pare infatti che Saporito abbia con sé la pistola d'ordinanza.

Le ricerche

Vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine sono sulle tracce dell'uomo da giorni, battendo un po' tutte le piste. Per ora senza risultati. L'ultima segnalazione della presenza dell'uomo è di venerdì, dalle parti di Pavignano, in direzione Valle Cervo. Il coordinamento dei soccorritori, infatti, è ad Andorno Micca.

(© Diario di Biella (M))

(© Diario di Biella (M))