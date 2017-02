Angelico da applausi: 12 vittorie su 12 al Forum

BIELLA - Tutti positivi i giocatori della Pallacanestro Biella, protagonisti della bella vittoria contro Tortona, seconda forza del girone ovest del campionato di A2 di pallacanestro. E' la vittoria numero 12 (su altrettante gare) quest'anno in casa. Nuovo record.

FERGUSON (14 PUNTI) VOTO 7,5. La difesa ospite l'ha ben contenuto per 37 minuti. Ma non ha fatto i conti con la sua voglia di vincere. Nel canestro, ad un pugno di secondi, del definitivo 80 a 78 c'è tutto il suo straordinario valore di attaccante e di atleta.

HALL (17 PUNTI) VOTO 7,5. Non è riuscito a dominare a rimbalzo, come in altre occasioni. Ma ha giocato bene in attacco e in difesa, con buona costanza, e solo piccole sbavature. Ha subìto anche un piccolo infortunio ad una caviglia, ma ha stretto i denti fino alla fine.

MASSONE sv

VENUTO (10 punti) VOTO 7. Due triple in un momento difficile, nel primo tempo. Poi buone penetrazione e un bel recupero. Tanta attenzione e cuore in difesa, dove aveva l'ingrato compito di marcare gli esterni avversari (fortissimi). Non sempre preciso (chiude con 4/11). Ma in una gara difficilissima ha dato il meglio di sé.

POLLONE L. (7 punti) VOTO 8. 26 minuti praticamente da titolare. Impressionante per concretezza e per solidità. Utile ovunque. Presente, sempre. Prova di grande maturità.

DE VICO ne

UDOM (10 punti) VOTO 8. Canestro da tre punti, nel finale, a dir poco difficile: finta che fa saltare l'avversario, e poi tiro da fermo che buca la retina. Meriterebbe più minuti. Ma i giovani pari ruolo stanno facendo benissimo.

POLLONE M. ne

WHEATLE (punti 5) VOTO 7,5. Tantissima difesa e attenzione su tutti i palloni, che non fanno statistica ma valgono oro nell'economia di una gara vinta d'un soffio. E' la 12 vittoria su altrettante gare, al Forum, quest'anno.

RATTALINO ne

TESSITORI (17 punti) VOTO 8,5. Ha vinto il difficile duello con l'ex rossoblù Garri, tirando bene dal campo (7/11 e risultando spesso la miglior soluzione offensiva dell'Angelico. Tecnicamente sempre elegante, fisicamente spesso importante. Prova da incorniciare.

PASQUALINI ne

CARREA VOTO 8. Mai una squadra era andata così vicina dal vincere al Forum (fosse successo, nessuno scandalo). L'Angelico senza il suo capitano ha retto l'urto degli avversari (scatenati i due americani) e vinto nel finale. Merito di una solidità importante, immortalata da una buona difesa anche di fronte ad attaccanti scatenati... Il gruppo continua a dare segnali positivi di coesione e di fiducia reciproca. Il lavoro in palestra su settimana continua a dare frutti prelibati. Se ne sono accorti, ancora una volta, tutti i 3704 spettatori del Forum.