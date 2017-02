«Inizio fantastico. Ma c'è da migliorare»

BIELLA - Grande soddisfazione nel Biella Rugby, per la vittoria di ieri contro il Sondrio, in trasferta (36-22) il punteggio. Ora gli orsi sono secondi in classifica, a pari merito.

Pienamente soddisfatto l’head coach

Callum McLean: «Un inizio fantastico! Dopo soli dieci minuti eravamo vicini al bonus, a Sondrio, campo sempre molto difficile per noi. I ragazzi hanno iniziato con la giusta mentalità e i nostri avversari sono rimasti completamente spiazzati. Poi si sono ritrovati e per noi è stata un po’ più dura. Meglio nel secondo tempo, quando abbiamo ripreso a giocare largo. L’obiettivo era comunque quello di vincere e l’abbiamo centrato in pieno. Mi piacciono meno i ventidue punti subiti, segno che la nostra difesa non ha funzionato sempre bene. Ci lavoreremo in settimana, come lavoreremo sul gioco che oggi, dopo un po’ è diventato troppo diretto, quasi una sfida uno contro uno. Per vincere bene, è necessario giocare come una squadra, è bene non dimenticarsene. Ultima cosa da imparare: se giochiamo bene per venti minuti, dobbiamo imparare a farlo per ottanta. Un obiettivo alla volta, per ora, ci godiamo la vittoria. Mi sono piaciuti: Forestier, che ha giocato complessivamente una bella partita, Vaglio Moien che davanti ha fatto la sua parte, ha giocato per ottanta minuti ed è stato autore di alcune belle azioni con la palla in mano, e Tommy Galfione, ottimo all’ala sia in attacco che in difesa».