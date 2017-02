Fiamme al Tracciolino. Ancora piromani in azione?

BIELLA - Bruciano ancora le montagne biellesi. Secondo le prime informazioni un incendio sta coinvolgendo le zone del Tracciolino. Difficile quantificare l'esatta estensione del fronte, anche se pare sicuro che le fiamme siano divampate in più punti. In azione diverse squadre di volontari dell'Aib. Anche in questo caso, come nel passato, pare molto probabile l'azione volontaria. Le previsioni meteo paiono favorevoli, nel senso che in serata sono previste precipitazioni.