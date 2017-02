Chiavazza: qualcuno uccide i gatti a bastonate?

BIELLA - In via Novellino a Chiavazza è stato trovato un gatto morto. E pare che l'animale sia stato bastonato e quindi ucciso. Purtroppo non si tratta di un caso isolato: negli ultimi mesi, infatti, altri felini domestici sono stati gravemente colpiti da armi improprie, accusando lesioni e fratture. Il sospetto è che ci sia un malintenzionato che si diverte a picchiare, torturare e uccidere gli animali.

L'ultimo episodio

L’ultimo episodio è accaduto nei giorni scorsi. Il gatto è stato trovato nella mattinata di mercoledì in strada Novellino, angolo via delle Fucine, coperto di sangue. Il suo nome era "Charlie». L’animale è stato comunque portato dal veterinario per capire le cause del decesso e lo specialista ha escluso che il felino fosse stato investito; tra l’altro la via non può essere definita una strada trafficata in quanto è percorsa quasi esclusivamente dai residenti. Essendo l'ultimo di una lunga serie di fatti analoghi è molto difficile parlare di causalità.

Reato penale

Le nuove norme del codice penale prevedono che chiunque, per crudeltà e senza necessità, cagiona una lesione a un animale o lo sottopone a sevizie è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con una multa da 5 mila euro a 30 mila euro. La pena è aumentata della metà se a causa di questi atti deriva la morte dell'animale.