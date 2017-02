Ancora successi per il tennistavolo biellese

BIELLA - Prosegue il cammino in vetta alla classifica della squadra che milita nel campionato nazionale di serie C1 del Tennistavolo Biella.

Vittoria per la Carrozzeria Campagnolo

Sabato a Collegno, la Carrozzeria Campagnolo ha chiuso vittoriosamente il match contro la locale formazione dell’Enjoy che sta lottando nelle posizioni basse della classifica. Cinque a uno il risultato finale con due punti a testa conquistati da Simone Cagna ed Adrian Panaite ed uno di Cristian Ciarmatori, battuto da Davide Bacci. A parte la partita persa da Cristian, gli atleti non hanno incontrato grandi difficoltà, gli unici set li ha concessi Adrian ai fratelli Bacci, due a Davide ed uno a Marco. Per Simone due vittorie a mani basse. Il primo posto finale, con relativa promozione in B2, però non è propriamente dietro l’angolo. Attualmente la compagine laniera occupa si la prima posizione in classifica in coabitazione con la Regaldi e con il quoziente set a favore, però i novaresi hanno un calendario decisamente favorevole per cui difficilmente subiranno sconfitte. Il team del Tennistavolo Biella quindi, da qui al termine, non potrà concedersi passi falsi.

Positivi i match di Biella Legno

Bella vittoria anche per la formazione del Biella Legno, impegnata, tra le mura amiche, nel campionato di C2. Contro il Romagnano, che condivideva con i nostri (ed altre due squadre) il primato della classifica, Stefano & C. hanno esattamente ribaltato il risultato della partita di andata. L’incontro è stato combattutissimo,il Biella Legno, vincendo l’incontro per 5 a 4 ha conquistato il maggior numero di set possibili: 23, con tutte le partite appannaggio dei sesiani, perse solamente al quinto set. Bonfioli si conferma la spina nel fianco dei biellesi, conquistando tre punti che però non sono stati sufficienti. Questa volta Luca e Paolo Lanza, Stefano Erba e Francesco Gamba non si sono fatti battere; partiti come un razzo (subito avanti 4 a 1) hanno poi chiuso in sicurezza con Luca che, in tre set (l’ultimo dei quali terminato 11 a zero), supera la brava Silvana Macedone. Il quarto punto degli ospiti lo ha portato Edo Paracchini che ha battuto Francesco subentrato a Paolo. Ora le squadre in vetta sono rimaste tre, il San Salvatore, il Novara e Biella. Anche qui la via per guadagnarsi i play off presenta ancora qualche insidia.

In vetta alla classica per la serie D1

Anche in D1 per il team della Falegnameria La Stazione, prosegue la marcia, questa volta solitaria, in vetta alla classifica. I nostri ragazzi si sono sbarazzati, con un perentorio 5 a 0, dei cugini della Chiavazzese. Per Davide Gamba, Nicolò Manfredi e Pietro Furno nessun problema, a Baronciani, Fazzari e Milani hanno lasciato solamente le briciole. Sconfitta invece l’altra compagine che milita in D1, la Lanza Assicurazioni. Anna Loro e David Dabbicco, lasciati soli da capitan Alessio Boggiani, alle prese con l’allagamento della cantina, non ce l’hanno fatta a superare il Ciriè. Macario Gioanas s’è mostrato un osso duro ed i suoi punti sono stati determinanti a garantire la vittoria per 5 a 4 alla propria formazione. In serie D2, mentre godeva di un turno di riposo la compagine di capitan Mimmo Api, la formazione di Eric Acquadro ha giocato e perso contro la Chiavazzese. Cinque a uno il risultato finale con punto della bandiera conquistato dal capitano, a secco pur giocando delle buone partite sono rimasti Luca Formagnana e Marco Solesio. Gli ospiti hanno schierato Oppio con Marinone e Cesario.