Venerdì Al Bano agli Orsi

BIELLA - La grande musica italiana arriva al centro commerciale "Gli Orsi", che si prepara ad accogliere una delle voci più apprezzate e coinvolgenti di sempre: il bravissimo Al Bano Carrisi. Reduce dall’ultimo Festival di Sanremo, il cantante sarà ospite della galleria commerciale venerdì 3 marzo.

L'appuntamento

A partire dalle ore 18, il celebre artista italiano incontrerà il pubblico de Gli Orsi per firmare le copie del suo singolo inedito, intitolato «Di rose e di spine», grazie al quale è riuscito ad aggiudicarsi il premio per il miglior arrangiamento musicale. Il brano, pubblicato lo scorso 8 febbraio, è tratto dall’omonimo album doppio, disponibile nei negozi a partire dal 10 febbraio, data in cui il cantante ha festeggiato i suoi cinquanta anni di carriera.

Parla il direttore

Stefano Pessina, Direttore del centro commerciale Gli Orsi, ha commentato: «È sempre un onore per noi accogliere artisti che hanno scritto la storia del panorama musicale italiano. Siamo soprattutto orgogliosi di poter offrire ai nostri visitatori occasioni di svago sempre nuove ed interessanti che permettano a tutti i nostri ospiti di conoscere da vicino i loro beniamini».