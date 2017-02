APD Pietro Micca: Convocata l'assemblea dei soci

BIELLA - Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica Pietro Micca convoca l’assemblea ordinaria dei soci il giorno 6 aprile 2017 presso la sede sociale di Via Monte Mucrone, 3 a Biella. Prima Convocazione alle 20.15, seconda convocazione alle 21.

L'ordine del giorno

L'ordine del giorno sarà il seguente: nomina del presidente dell’assemblea e del segretario dell’assemblea, relazione del presidente e dei coordinatori delle sezioni sull’attività dell’anno 2016, relazione dei tesorieri, presentazione e votazione del bilancio 2016, elezione del consiglio di presidenza e dei consiglieri del consiglio direttivo per il quadriennio 2017-2020, presentazione dei progetti per l’anno 2017.

Presentazione delle candidature

Le candidature per il Consiglio Direttivo possono essere presentate nei seguenti giorni al segretario presso la sede sociale: lunedì 20 marzo dalle 18 alle ore 21, mercoledì 22 marzo dalle 21 alle 22.30, lunedì 27 marzo dalle 18 alle 21, mercoledì 29 marzo dalle 21 alle 22:30 o in alternativa telefonare al numero telefonico della Sede sociale (015 21361).

Visione del bilancio

Per i soci che fossero interessati a visionare il bilancio sociale, i tesorieri e il consiglio di presidenza saranno a disposizione per chiarimenti eventuali il giorno 28/03/2017 dalle 21 e fino alle 22 presso la sede sociale di via Monte Mucrone, 3 a Biella. L’Assemblea è il momento più importante della vita associativa in quanto consente a tutti di partecipare alle decisioni e ai progetti futuri. Ricordo che possono partecipare e votare i soci in regola con il tesseramento sociale. Tutti i soci sono invitanti a partecipare.