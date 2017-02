Menabrea: arriva la nuova rossa doppio malto

BIELLA - Birra Menabrea, lo storico birrificio biellese noto nel mondo per la qualità dei suoi prodotti, amplia l’assortimento della linea «La 150°» con la nuova Rossa Doppio Malto in bottiglia da 33 cl. A bassa fermentazione, tipo Bock, da alc. 7,5 % vol., la nuova Rossa è caratterizzata da una schiuma abbondante e persistente e da un colore rosso scuro. Una birra dal corpo strutturato e dall’equilibrio gustativo intenso e maltato, che va ad arricchire l’offerta delle birre speciali Menabrea.

Nuove esperienze di degustazione

«Con la Rossa Doppio Malto in bottiglia, che si affianca all'Ambrata ed alla Strong della stessa linea, abbiamo ampliato l’assortimento della nostre birre speciali, che regalano una nuova esperienza di degustazione». Commenta Franco Thedy, amministratore delegato dell’azienda. La gamma delle birre Menabrea, che ogni anno vede l’ingresso di nuove referenze, è in grado di rispondere alle diverse esigenze dei consumatori.

Le altre specialità

Accanto alla linea «La 150°», bionda, ambrata, strong e, ora, rossa doppio malto, il brand propone la prestigiosa gamma «Top Restaurant», 35 Light, 55 Pils, 75 Bock e 5.2 Weiss, specificatamente dedicata all’alta ristorazione, e le birre in distribuzione solo in prossimità del periodo natalizio, la Christmas Beer ed il bottiglione Menabrea di Natale da 2 litri in limited edition. Un assortimento d’eccellenza, che mantiene fede ai valori di tradizione ed innovazione del brand: una realtà di riferimento nel panorama birrario italiano ed internazionale.