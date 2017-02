Taekwondo, White Fox dà spettacolo a Genova

GENOVA - Al PalaCUS si è svolto il 7° trofeo Lanterna di Taekwondo riservato ai piccoli atleti dai 6 ai 13 anni. La a.s.d. White Fox Taekwondo ha confermato la sua condizione di pluripremiata società sportiva biellese conquistando il 3 posto assoluto sulle 42 società iscritte, la prima tra le società Piemontesi presenti, confermando quindi il successo ottenuto a Varese.

Prima posizione

Va sicuramente un grandissimo applauso alle giovani volpe bianche che sono salite sul podio più alto conquistando l'oro: Sofia Rovere (F. Cadetto A - 55kg 10-7 kup), che passa il primo turno 32 a 20 e poi ancora Lorenzo Prina Mello (M. cadetto A - 53 kg 10-7 kup); Iron Botto Steglia (M. cadetto A + 65 10-7 kup); Filippo Maio (M. esordienti A -33 kg 10-9 kup); Irene Buzzano (F. esordienti A -37 kg 10-9 kup); Annalisa lupano (F. Cadetto A - 44kg 10-7 kup); Gabriele Motto (M. cadetti B +57 6-3 kup); Matteo Senfet (M. cadetto B -57 kg 10-7 kup).

(© White Fox )

Seconda posizione

Non di meno hanno brillato chi è arrivato al secondo gradino portando a casa l'argento, il piccolo Riccardo Mafioletti (M. Esordienti B -37 kg 8-7 kup) che perde la finale al Golden Point e poi ancora Jacopo Saviolo Ballara (M. esordienti A -41 kg 10-9 kup); Giulia Motto (F cadetti A +59kg 6-3 kup); Ivan Vitale (M cadetto A + 65 10-7 kup); Squintone Paolo (M esordienti A – 27kg 10-9 kup); Mattia Scaglione (M cadetto A -41kg 10-7 kup).

(© White Fox )

Bronzo

Mentre il terzo gradino del podio ha visto protagonisti come Tommaso Motto (M. cadetti B -49kg 10-7kup) che vince il primo combattimento 13 a 1 e si continua con Andrea Pasquario (M esordienti A -30kg 10-9 kup); Mattia Saviolo Ballara (M cadetto A +65 10-7kup); Luca Lovisetto (M. esordienti A -33kg 8-7kup); Samuele giardina (M. cadetto A -37kg 6-3kup).

La squadra

La squadra della società biellese ha realizzato 19 medaglie su 23 partecipanti, ma non è questo il fine della White Fox, ciò che i maestri/coach trasmettono alle nuove leve è la passione per questa arte marziale coreana, insegnano loro che con un buon lavoro e costante impegno i risultati non tarderanno ad arrivare.

Il presidente

Il presidente della società Enrico Manfredo ha commentato così il risultato: «I ragazzi, veri protagonisti della giornata si sono divertiti, hanno affrontato la sfida con grinta e tenacia ma soprattutto con il sorriso sulle labbra, li ho visti rilassati, presenti sulla gara e quindi concentrati. Li ho visti ridere e gridare per fare il tifo dei compagni. Li ho visti forti anche quando hanno perso perché hanno fatto qualcosa che gli piaceva e se pensiamo che per molti era la prima volta, come presidente non posso che essere orgoglioso. Una menzione d'onore ai genitori che hanno stoicamente resistito e supportato i piccoli atleti fino alla fine, sono stati magnifici. Un plauso anche a tutti i coach che hanno saputo guidare e focalizzare i ragazzi sul obbiettivo più importante: divertirsi Tirate le somme, non possiamo che essere soddisfatti di come è andata la gara, se poi ci mettiamo pure la coppa, cosa possiamo volere di più?"