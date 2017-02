Botte in via Delleani. Moscarola: «Via il Sert»

BIELLA - Momenti di tensione, ieri, in via Delleani. Due persone quasi certamente sotto l'effetto di sostanze alcoliche o, addirittura di stupefacenti, hanno litigato violentemente creando non pochi problemi ai commercianti della zona ed ai loro clienti. In alcuni locali ci sarebbero stati anche dei danni. L'intervento della polizia ha permesso il ritorno alla normalità, con i due identificati dagli agenti: si tratta di persone in cura al Sert e già noti alle cronache.

Giacomo Moscarola

Sui fatti il consigliere di minoranza di Palazzo Oropa, Giacomo Moscarola, ha commentato: «I commercianti e i residenti della zona, esasperati, chiedono al sindaco (che passando casualmente di li, ha assistito alla scena), che fine abbiano fatto le oltre 400 firme che hanno raccolto e che poi io ho portato in Comune per chiedere lo spostamento del Sert? Il consiglio comunale ha votato una mia mozione che impegnava il sindaco ad interfacciarsi con il direttore dell'Asl per procedere allo spostamento in una struttura più idonea. Dopo oltre un anno nulla è stato fatto».