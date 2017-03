Nasce il primo "catparking" nel Biellese

BIELLA - L'associazione "Legami di cuore" ha inaugurato in questi giorni, nel quartiere Riva di Biella, il primo "Catparking" della provincia.

Legami di cuore e catparking

La struttura, ospitata in un alloggio, ha per scopo quello di assistere gatti in difficoltà per poi darli in adozione. «Legami di cuore - spiega il responsabile, Alberto Scicolone - dà tempo cerca di mantenere cani e gatti ospiti di famiglie in difficoltà economiche. Nel corso dell'attività di volontariato, ci siamo imbattuti, però, anche in altre realtà, che si potevano mettere in contatto tra di loro».

Lo spirito

Sul territorio ci sono infatti persone che si occupano già di colonie feline, ma a volte la situazione tende a sfuggire di mano. Nel contempo, ci sono soggetti che desiderano adottare un gatto. «Da qui - continua Alberto Scicolone - è nata l'idea del Catparking. Un posto dove gli animali vengono tenuti in stallo, curati se necessario, abituati al contatto con l'uomo e alla fine dati in affidamento. Da quando abbiamo aperto i battenti, su sei felini ospitati già tre sono andati a vivere in altrettante famiglie e il loro posto verrà preso da altri animali. Una sorta di ciclo continuo. Quando si libera un posto, si fa entrare un nuovo arrivo». Ad accudire gli ospiti ci pensano un gruppo di volontarie, che si alternano quotidianamente nelle pulizie e nella somministrazione del cibo.

Contatti

Chi fosse interessato all'iniziativa, può prendere contatto con l'associazione attraverso Facebook oppure chiamare il numero: 329/6525405.