Nuoto: ottimo inizio per le gare di Dynamic Sport

BIELLA - Primo week end positivo per la Dynamic Sport nei campionati regionali invernali di categoria a Torino. Allo stadio del nuoto i gruppi agonistici di Biella, Crescentino, Pralino, Rivarolo e San Mauro hanno conquistato 27 podi con 7 vittorie, bottino che vale il quarto posto provvisorio nella classifica a squadre, a sole 4 lunghezze dalla terza, la Sisport Torino. Sui podi di giornata Helena Biasibetti (prima negli 800 stile libero junior in 8'51"95, nei 100 delfino in 1'01"09, nei 200 stile libero in 2'01"98), Margherita Mainardi (terza negli 800 stile libero ragazze in 9'12"24, nei 400 misti in 5'03"63, seconda nei 200 stile libero in 2'07"49), Sofia Ervas (terza nei 200 stile libero ragazze 2004 in 2'12"63), Lorenzo Panizza ed Andrea Acucella (secondo e terzo nei 200 stile ragazzi 2003 in 2'02"47 e 2'03"75), Caterina Momi (prima nei 200 stile libero ragazze 2003 in 2'09"22), Chiara Ortone (terza nei 200 rana junior 2002 in 2'38"90), ‎Andrea Dellarole (primo nei 200 rana junior '99 in 2'15"65), Gabriele Rizzo (secondo nei 200 rana ragazzi 2001 in 2'23"06, primo nei 100 delfino in 57"21, terzo nei 400 misti in 4'33"27), Luca Caramellino (primo nei 200 rana ragazzi 2002 in 2'22"63), Luca Chieppa (terzo nei 200 rana ragazzi 2002 in 2'28"09), Enrico Oggeri ed Andrea Pagliano (secondo e terzo nei 200 rana ragazzi 2003 in 2'30"15 e 2'34"16), Martina Roggero (seconda nei 100 delfino cadette/senior in 1'01"34), Federico Lagna (secondo nei 100 delfino junior '99 in 56"59), Loris Zapparoli (terzo nei 100 delfino junior 2000 in 57"40), Marta Stroppiana (seconda nei 100 delfino ragazze 2003 in 1'03"23, terza nei 200 stile libero in 2'08"89), Mauro Naldini (terzo nei 100 delfino ragazzi 2003 in 1'02"05).

Eccellente terzo posto per la staffetta 4x100 stile libero ragazze femmine con Stroppiana, Mainardi, Momi, Bona e per i ragazzi maschi con Cimavilla, Rizzo, Denni, Croveris.

Nella classifica provvisoria per società, Dynamic Sport al quarto posto a soli 4 punti dal terzo gradino del podio, occupato dalla Sisport Torino. Davanti a tutti come sempre Rari Nantes e Centro Nuoto Torino. Si replica sabato e domenica con la chiusura dei Campionati e la classifica generale a squadre. Dynamic Sport a caccia del podio.

Progressi evidenti per la squadra femminile di pallanuoto

Una sconfitta 2-20 farebbe pensare ad una disfatta. Invece per la giovanissima ed ancora inesperta squadra femminile della Dynamic Sport il ko contro NC Milano alla seconda giornata del girone di ritorno ha rappresentato un deciso passo in avanti rispetto a qualche mese fa (all'andata finì 35-0 per le Lombarde). Nonostante un infortunio che ha privato la squadra del tecnico Luisa Simonetti del vice capitano Sofia Doda già a metà del secondo tempo, la Dynamic ha lottato e mostrato importanti segnali di crescita. «Un applauso va non solo ad Aurora Pettinato e Virginia Zanolini (autrici dei due gol Dynamic, ndr), ma a tutta la squadra, soprattutto al nostro portiere e capitano Benedetta Comoglio. Continuando così potremo certamente già quest'anno toglierci qualche soddisfazione», sottolinea il tecnico Simonetti. Prossimo match in programma il 18 marzo contro Como. Formazione Dynamic. Benedetta Comoglio (cap), Brusasca Elisabetta, Doda Sofia (vicecap), Farris Valeria, Filoni Margherita, Pettinato Aurora, Pettinato Greta, Rivoli Letizia, Tortorella Lisa, Zanolini Virginia. Allenatore: Luisa Simonetti.

Dynamic non concede il bis in promozione

Dopo la convincente vittoria all'esordio sul campo della Cosmo Piacenza, la Dynamic non concede il bis nel campionato di Promozione: i ragazzi di coach Paolo Musso lottano ad armi pari per quattro tempi ma cedono 6-8 al Vimercate, non senza qualche rammarico. «I ragazzi hanno lottato dall'inizio alla fine, esprimendo anche a tratti un buon gioco. I troppi errori sotto porta però alla fine ci sono costati cari e ci hanno impedito di uscire dalla vasca con un risultato positivo», commenta coach Musso. Formazione Dynamic Sport: Cavallari, Mariuzzo, Casanova Pietro (2 gol), Casanova Luca (capitano, 3 gol), Marasco, Tabiani, Rivoli (1 gol), Massaro, Lauro, Benna, Blotto, Filoni, Rosa. Allenatore: Paolo Musso. Vice: Mattia Angelini.

Per info sulle attività Dynamic Sport, www.dynamicsport.it o rivolgersi alle segreterie delle piscine. Tutte le novità del mondo Dynamic Sport sono visibili sul nuovo sito www.dynamicsport.it, con foto e news relative alle attività agonistiche di nuoto e pallanuoto Dynamic. Dynamic Sport è anche su facebook.