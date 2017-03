Apicella e Massera, coppia di bronzo ai Campionati della cucina italiana

BIELLA – Due giovani talenti della pasticceria biellese protagoniste di una competizione di cucina professionale di livello nazionale. Titti Fortunata Apicella e Stefania Massera, rispettivamente «di casa» alla Boutique La Pace e all’omonimo biscottificio, si sono aggiudicate due medaglie di bronzo all’edizione 2017 dei Campionati di cucina italiana.

Doppia podio ai Campionati della cucina italiana

Al contest, che si è svolto a Rimini Fiere dal 18 al 21 febbraio, hanno partecipato circa 400 tra chef e pasticceri provenienti da ogni parte dell’italico stivale. Sotto il torchio di una giuria esigente e puntigliosa i professionisti della buona tavola si sono dati battaglia in tre diverse discipline Cucina calda, Cucina fredda e Cucina e pasticceria artistiche. E proprio in quest’ultima specialità si sono distinte le due rappresentanti biellesi, portandosi a casa due medaglie di bronz, in due diverse sezioni della stessa categoria, con le creazioni «Nulla si distrugge, tutto si trasforma» e «Emozioni in un sogno».

Cioccolato e un pizzico di filosofia per Titti Apicella

Titti Apicella ha puntato tutto sul cioccolato. Con «Nulla si distrugge, tutto si trasforma» ha presentato un compendio della raffinatezza a cui sono abituati i clienti biellesi della cioccoenoteca aperta da Titti nel 2015, dopo alcuni anni di pratica in pasticceria nel ristorante di famiglia. «Per la mia pièce mi sono ispirata alla terra ed alle radici, anche in senso figurato – spiega la giovane vincitrice – il titolo richiama al fatto che ogni cosa intorno e dentro a noi è destinata a rimanere, a lasciare un segno». Con diverse lavorazioni, il cioccolato è stato trasformato in marmo, pietre laviche, aste in acciaio, oro e ferro. Una combinazione ambiziosa, anche sotto il profilo tecnico.

Zucchero e danza per Stefania Massera

Stefania Massera in «Emozioni in un sogno» ha coniugato due passioni, la pasticceria e la danza. «In azienda mi occupo prevalentemente di cioccolato, per esempio delle preparazioni per il periodo pasquale - spiega la discendente dei mastri biscottai di Sala - ma mi piace particolarmente la lavorazione dello zucchero e ho deciso di cimentarmi in quella. È tecnica e fantasiosa allo stesso tempo, in certi punti somiglia alla lavorazione del vetro soffiato, la trovo appassionante. Ho cominciato circa tre anni fa, dopo un corso, e nel tempo libero mi sono perfezionata. Ho ballato per molti anni, e quindi ho pensato di portare la danza, l’altro amor della mia vita, in pasticceria. La ballerina bianca e il cigno nero sono la mia interpretazione del celebre balletto».

Un futuro brillante con la Federazione della cucina italiana

Ad organizzare la competizione è la Federazione della cucina italiana, alla quale le due giovani pasticcere biellesi si sono avvicinate circa un anno fa con la complicità dello chef biellese Valerio Angelino Catella. Dopo aver trionfato alla loro prima competizione, contano di proseguire con altri contest nazionali ed internazionali. La Federazione, infatti, conta svariate discipline nazionali e internazionali da concorso, ed offre notevoli opportunità per mettersi in luce.